Granada - Levante en directo: ¡Comienza el choque trascendental en Los Cármenes!

El Granada y el Levante se enfrentan este domingo en el Nuevo Los Cármenes en un partido clave por la parte baja de la clasificación, con los andaluces en busca de un triunfo que les permita alejarse del descenso y los valencianos obligados a ganar para mantener opciones reales de salvación.

El Granada llega al choque con un punto de renta sobre el descenso, que marca ahora el Cádiz, y con siete sobre el Levante, que se juega una de sus últimas balas para evitarlo. Una derrota le dejaría prácticamente fuera de la pelea por la permanencia y si gana se colocaría a cuatro puntos de la salvación y, de paso, complicaría el futuro del equipo andaluz.

Los rojiblancos, que no vencen en casa desde 2021 y sólo han vencido en uno de sus trece últimos partidos de Liga, encaran la cita tras la derrota en el campo del Sevilla (4-2) en la anterior jornada y el empate con el Rayo Vallecano (2-2) en su último partido en casa.

Un triunfo aseguraría al Granada acabar la jornada fuera del descenso y, posiblemente, alejarse aún más del que visita al Barcelona. Todo lo que no sea ganar complicaría aún más su situación.

El técnico Rubén Torrecilla, que sigue al frente del equipo tras la destitución de Robert Moreno, recupera a varios jugadores importantes que llevaban semanas lesionados. Es el caso de los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons, aunque el galo no se ejercitó este sábado por unas pequeñas molestias y no está confirmado que pueda reaparecer. También vuelven a estar disponibles tras superar los problemas físicos que arrastraban el lateral colombiano Santiago Arias, que no ha podido jugar lo que va de año, y el atacante Dani Raba.

El Levante, que estará acompañado por algo más de 200 seguidores, llega reforzado por su victoria ante el Villarreal hace dos jornadas y por el buen partido hecho ante el Barcelona, que se le escapó en el último suspiro con un gol del neerlandés De Jong que le dejó sin puntos.

El equipo tiene las bajas por lesión de De Frutos, Mustafi, Cáceres y Roger, más la de Campaña por acumulación de amarillas, y Clerc todavía no tiene el ritmo de competición necesario.

En defensa, el técnico italiano Alessio Lisci, podría mantener la línea de cinco con los mismos jugadores del último encuentro, aunque Duarte tiene alguna opción de entrar en el once. La baja de Campaña sería cubierta por Melero, que aportaría un perfil más ofensivo, o Malsa, con un juego más defensivo.

Sin Roger, lesionado ante el Barcelona y con casi un mes de baja por delante por una rotura muscular en el muslo derecho, Dani Gómez es quien tiene más opciones de acompañar a José Luis Morales en ataque.

Ficha técnica



Granada CF: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Germán, Domingos, Escudero; Petrovic, Milla; Puertas, Machís y Jorge Molina.

Levante UD: Cárdenas; Jorge Miramón, Vezo, Róber, Postigo, Son; Radoja, Pepelu, Melero; Morales y Dani Gómez.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez, del comité madrileño.