La Policía levanta un acta a un jugador del Granada tras los incidentes en el vestuario de Los Cármenes

Fuentes policiales confirman a ESTADIO Deportivo que el jugador forcejeó con algún miembro de la Unidad de Intervención

El Levante se mantiene vivo en su pelea por alcanzar la permanencia en LaLiga Santander al vencer este domingo por 1-4 al Granada, que sigue sin ganar en 2022 en su estadio y está cada vez más cerca de los puestos de descenso.

José Luis Morales lideró a un Levante que fue superior al Granada sobre todo en el primer tiempo, con un tanto de penalti y sendas asistencias, a Dani Gómez y el francés Mickael Malsa en los otros dos goles, y forzando también la expulsión por doble amarilla en el minuto 55 del local Germán Sánchez.

El tanto del honor de Álex Collado en el minuto 90 permitía al Granada ganar el 'average' ante los levantinistas tras el 0-3 de la primera vuelta, aunque Roberto Soldado lo igualó de nuevo en el minuto 94 con el gol que cerró el choque.

En la acción en la que Pizarro Gómez no pitó penalti a favor del Granada estaba envuelto Jorge Molina, pues el cancerbero levantinista Dani Cárdenas arroyó al alicantino.

Respecto a la acción de Germán, Molina dice "no tener ni idea", pues "me pilla muy lejos". No obstante, para el delantero de 39 años, después hay algunas cosas que "no entiende". "En la acción que viene el portero, me arrolla y me pita falta en contra... Al final, tenemos que apretar, cambiar esto y la dinámica como sea", esgrimió.



Insultos registrados en el acta de Pizarro Gómez



Ya en los vestuarios, sucedió algo que en las cámaras no se pudo ver. Y es que según refleja en el acta de Pizarro Gómez, Neyder Lozano se dirigió al colegiado y el resto del trío arbitral con presuntas agresiones verbales y según el propio Gómez, hasta la Policía Nacional tuvo que actuar para que la cosa no fuera a más.

Según fuentes policiales contrastadas por ESTADIO Deportivo, la situación requirió que el cuerpo actuase, llevándose algún integrante de la Unidad de Intervención Policial (UIP), empujones por parte de Lozano. Un hecho por el que la Policía Nacional ha levantado un acta contra el jugador del Granada CF.

Por su parte, el club asegura no saber nada del asunto, más allá de lo reflejado por el colegiado Pizarro Gómez en el acta. Un suceso al que achacan la tensión vivida durante el encuentro.



Así ha reseñado en el acta el colegiado Pizarro Gómez lo sucedido



"Al finalizar el partido, en el acceso al túnel de vestuarios pudimos observar un grupo de personas no identificadas, siendo informado de dicho problema el delegado de campo. En el mismo acceso fue identificado don Neyder Yessy Lozano Rentería perteneciente al club local y sin licencia federativa según nos traslada el delegado de campo tras nuestro requerimiento, el cual se dirigió a nosotros, en reiteradas ocasiones y de manera exaltada en los siguientes términos: "Hijos de puta, malísimos, sinvergüenzas", teniendo que ser retenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los incidentes no fuesen a más".