Karanka, en su presentación: la llamada de Mourinho, el partido ante el Atlético y el convencimiento del proyecto del Granada

El técnico vasco toma los mandos como nuevo entrenador del Granada CF hasta final de temporada

La noticia ha hecho explotar la bomba. Nadie se lo esperaba antes del miércoles, pero Rubén Torrecilla deja de ser entrenador del Granada CF. Así lo ha hecho saber el club mediante un escueto comunicado donde informaba que el entrenador dejaba de dirigir al primer equipo.

El técnico cacereño asumió la dirección técnica del primer equipo de manera interina; un reto a la altura de muy pocos y en el que Torrecilla ha demostrado valentía y determinación a pesar de no obtener los resultados deseados.

Este Domingo de Resurrección llegó la debacle que colmó el vaso. El Levante hizo lo que quiso en el Nuevo Los Cármenes y aun siendo colista, goleó a los rojiblancos por 1-4, dejando un panorama desolador ante lo que está por venir.

Aitor Karanka ha sido presentado este mediodía en el Estadio Nuevo Los Cármenes en una rueda de prensa hasta la bandera de medios de comunicación para escuchar las primeras palabras del entrenador vitoriano, que estuvo acompañado por el director deportivo del Granada CF Pep Boada, la directora general Patricia Rodríguez y el director institucional Pepe Macanás.

Antes de comenzar con las declaraciones del protagonista, Boada quiso agradecer a "Rubén Torrecilla y su cuerpo técnico su gran amor al club tomando los mandos del equipo en un momento difícil. Hemos pensado en Aitor como entrenador para este momento, estamos convencidos de que nos aportará su carácter. Quiero destacar y agradecerle que haya tomado este reto inmediato".



En su comparecencia, Karanka asegura que aceptó el reto porque "el proyecto te dice todo. Llevaba mucho tiempo en España. He visto mucho LaLiga y cuando te llega esta oportunidad hay poco que pensar. Cuando hablas con ellos ves que van todos en una misma dirección".

"No está siendo un año fácil, pero queda un mes e intentaremos devolverles el ánimo y el esfuerzo que están mostrando".

El técnico vitoriano no lleva ni 24 horas en tierras granadinas, por lo que todavía no conoce los posible problemas del equipo. No obstante, el de mañana es un partido "que gusta jugar, lo llevo por mi época como jugador. Preparar el partido de mañana de la mejor forma".

"La fórmula es difícil saberla si no sabes el problema así. Un equipo con la calidad del Granada tiene que salvarse. Tenemos que buscar la organización y la confianza. Lo más importante son los tres puntos de mañana, ir partido a partido", resaltó.

Respecto a su estilo y posible sistema, el estilo es el de "jugar lo mejor posible, porque tienes más opciones de ganar. Tenemos que buscar esos problemas que tenemos esta temporada y tratar de solucionarlos cuanto antes."

"Somos gente de fútbol desde hace muchos años. Hemos coincidido con muchos directores deportivos, al final hay que estar preparado para cuando pasan este tipo de cosas".

"Ya he estado esta mañana con algunos jugadores y les he transmitido confianza. No los conozco personalmente, pero sé la calidad que tienen. Confío en ellos, necesitamos que vean que el cuerpo técnico viene a trabajar con ellos y sacar esto adelante".

"El compromiso que acepto es el de estar el máximo tiempo posible. Independientemente de cuando me llamaron o no, la respuesta iba a ser la misma. Cuando firmo en un sitio, quiero estar el mayor sitio posible, espero estar mucho tiempo aquí".

Respecto a su experiencia en los banquillos ingleses, a Karanka le gusta la organización. "Mi estilo va a seguir siendo el mismo. En Championship conseguimos el ascenso y en Premier tuvimos una organización del equipo que nos estuvo salvando hasta marzo".

"El Granada no es el único equipo que está sufriendo esas cosas. Son dinámicas de clubes, incluso el Celta el mismo año que jugó Champions, descendió. En casa hay que mejorar, el día del Rayo, Levante no hubo mucha organización, aunque tampoco me gustaría llamarlo así".

En su cuerpo técnico, el vasco viene acompañado por "Alcácer y Piqueras como asistentes, y con Piernas como preparador físico y Carlos. Tienen experiencia, alguno de ellos estuvieron en Birmingham conmigo. Somos los cinco que vamos a estar aquí juntos".

"Lo importante es tener calidad, cuando la tienes puedes organizar al equipo, estoy seguro de que va a salir bien".

Al técnico le cuestionaron sobre cómo preparar un partido con un solo entrenamiento. "Si no pensase que no podemos ganar en el Wanda, no hubiera venido hoy. Ellos han remontado un poco, he estado viéndole los partidos en el estadio como observador de UEFA. Lo más importante es transmitir confianza al equipo y los jugadores. Tenemos que competir, cada punto es importante. Qué mejor escenario para levantar los ánimos que contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano".

Cuando me cuentan el proyecto no me lo pensé. He tenido la suerte de ver la gente que trabaja en el club. Y no solo el organigrama, jardineros, gente de la Ciudad Deportiva. Todos reman en una misma dirección".

Karanka también señaló en rueda de prensa la llamada de José Mourinho. "Cuando a un amigo le pasan cosas buenas, es normal llamar. Sí, me ha llamado Mourinho".



La directiva del Granada también habló sobre el proyecto



En el último partido se pudieron escuchar cánticos de directiva dimisión acompañado de silbidos. "Es lógico que pasen estas cosas. Cuando las cosas no pasan, es normal. Las aceptamos y forman parte de nuestro trabajo. Vamos a seguir trabajando al máximo nivel. Agradecemos que siempre están animando y sumando al equipo. Que, por favor, lo sigan haciendo. Estamos seguro de que lo vamos a sacar adelante", afirma Patricia Rodríguez.

Además de Rodríguez también tuvo turno de palabra el director deportivo Pep Boada, que aseguró que a pesar de los pocos minutos de los fichajes de invierno, son su responsabilidad. "Acabaremos valorando todas estas situaciones. Presentar al tercer entrenador son circunstancias del fútbol. Estamos focalizados en permanecer en Primera y ojalá sea así".

"No ha habido improvisación. Tenemos la responsabilidad de estar atentos al mercado. Hace tiempo que conocíamos a Aitor. Creemos que es el momento de hacer este cambio. No tomamos ninguna decisión en caliente nunca".

"Esperamos que nos pueda aportar. Es una persona que tiene a sus equipos muy bien trabajados y que nos haga más fuertes para obtener los resultados que queremos".



Qué va a pasar ahora con Torrecilla y Diego Mainz



Después de que el club cesara a Torrecilla se desconoce qué pasará con el futuro de este mismo y de Diego Mainz. "Son activos del club. Se van a tomar unos días de descanso, volverán y tomaremos la mejor situación, pero son activos para el club", resaltó.