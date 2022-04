Karanka: ?Tenía muchas ganas de entrenar en la liga española?

Granada, 19 abr (EFE).- El nuevo entrenador del Granada, Aitor Karanka, reconoció este martes que tenía ?muchas ganas de entrenar en la liga española? y que no tuvo ?mucho que pensar? para aceptar la oferta del club rojiblanco, en el que espera estar ?el mayor tiempo posible?.

?Agradezco que el Granada confíe en mí, no hubo mucho que pensar cuando llegó la oferta porque el proyecto en sí te lo dice todo?, explicó este martes Karanka en su rueda de prensa de presentación.

?Llevaba tiempo en España desde mi última experiencia en Inglaterra y he visto bastante la liga este año. Tenía muchas ganas de entrenar en la liga española, lo he dicho muchas veces?, añadió el preparador.

Karanka se mostró ?seguro? de ?encontrar la fórmula? para que el Granada logre la permanencia y expuso que ?si un equipo con la calidad de sus jugadores está en esta situación es porque pasa algo?.

El preparador cree que es ?fundamental? ser ?un equipo que compita todos los minutos? para ?ganar los partidos con la calidad? que tiene el plantel, aunque aclaró que no lleva ?ni 24 horas? en el club y aún no sabe ?lo que le falta al equipo?.

?Mi estilo es jugar lo mejor posible porque cuanto mejor juegues, más opciones tienes de ganar?, declaró Karanka, quien pretende que su Granada ?tenga identidad, compita, esté organizado y salgan mejor o peor las cosas todo el mundo piense que el equipo lo ha dado todo y tiene identidad?.

?Si no creyese que podemos hacer un buen trabajo aquí, no cojo las maletas. Sé de la calidad de los jugadores y hay que tratar de ver porqué no rinden como otros años, confiar en ellos y que vean que hay un plan de trabajo y una metodología?, sentenció Karanka, quien reconoció que ya ha sido felicitado por su nuevo empleo por el portugués José Mourinho, de quien fue segundo entrenador en el Real Madrid.

Karanka dejó claro que quiero estar ?el mayor tiempo posible? en el Granada porque ?cuando es un proyecto que no va a ser de largo recorrido? no se plantea llegar a él.

El preparador, que será en el Granada primer técnico de un equipo en España por primera vez, cree que ?la liga ha cambiado mucho? desde que él se fue a Inglaterra porque ?aunque no estén Cristiano y Messi, cada vez hay más calidad y es una liga mucho más igualada?.

Karanka llega al Granada con Josep Alcacer y Pedro Gómez como ayudantes, Carlos Luengo como analista y Alberto Piernas de preparador físico. Calificó a los miembros de su equipo de trabajo como ?jóvenes bastante preparados?.

El director deportivo del Granada, Pep Boada, agradeció a Rubén Torrecilla, técnico saliente que estaba en el equipo de forma interina desde que reemplazó al destituido Robert Moreno, ?su compromiso y dedicación? y comentó que ha aportado al Granada ?competitividad y en el aspecto físico?.

?Es el momento de alguien con experiencia y que maneje situaciones de alta tensión. Aitor (Karanka) acumula más de 200 partidos como primer entrenador en la liga inglesa, más lo que ha vivido como segundo entrenador y su etapa de jugador en España. Estamos convencidos de que aportará capacidad, carácter y liderazgo?, afirmó Boada.