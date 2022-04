Luis Rubiales, el hombre orgulloso por ser de Granada pero al que no le hace ninguna gracia el Granada CF

El actual presidente de la Federación compitió con rivales directos del Granada en su misma provincia

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, están copando las portadas de los principales diarios tras la polémica sobre la Supercopa de España y el hecho de que se jugara en Arabia Saudí.

Criado en Motril (Granada), Rubiales denunció ser víctima de "una caza preparada, falseando la realidad", fruto de "una mafia", que ha robado información y conversaciones de su teléfono y admitió que de "lo único" de lo que tiene "miedo" es a que le "metan un saco de cocaína en el coche".

"Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la Federación no te puede faltar valentía. Sabía que me iba a atacar gente poderosa, pero no que me iban a sacar información de mi teléfono. Eso ha sobrepasado todos los límites. Lo único que tengo miedo es a que me metan un saco de cocaína en el coche los mismos que os han pasado a vosotros esa información con una voz encriptada, es todo muy mafioso", dijo.

Pero hay un pasado del que no muchos recuerdan. Pues Rubiales, que acabó siendo futbolista a pesar de que los médicos le comunicaran a sus padres que no podría volver a jugar debido a que como el mismo confesó ayer en rueda de prensa, su hermana "se me cayó de pequeño encima suya y me partió las piernas".

Finalmente, debutó con 14 años en el Motril CF para ir completando su carrera en la provincia de Granada. Un 28 de septiembre de 1997, Rubiales dio un salto en su carrera para jugar en el Guadix CF, que esa campaña militó en la misma categoría que el Granada CF.

Por aquel entonces, los rojiblancos llevaban mucho tiempo sin volver a Primera y en cada partido en alguna aldea de la provincia, aficionados y jugadores eran escupidos y maltratados. Rubiales solo disputó cuatro partidos en el Guadix y no se enfrentó al Granada, que quedó cuarto por detrás de Málaga, Recre y Cádiz.

Pero antes, Rubiales militó también en el Granada 74. Este club, años más tarde compró la plaza del Ciudad de Murcia, obra del empresario granadino Carlos Marsá. Su objetivo, hacer desaparecer al Granada CF, endeudado esos años. Ese equipo ocupó la plaza del Ciudad de Murcia en Segunda, aunque acabó descendiendo la misma campaña.

Posteriormente, quisieron jugar en Los Cármenes, algo que le negó el Ayuntamiento debido a las diferencias políticas entre Marsá y el regidor granadino por aquel entonces José Torres Hurtado (PP), por lo que tuvieron que desplazarse hasta Motril para disputar sus partidos.

Casualmente, Luis Rubiales siempre ha competido con rivales directos del Granada CF en su provincia, en estadios donde se vivían momentos de máxima tensión y en una época en la que no se le tenía ningún respeto al club que hoy milita en Primera división.