Mourinho se cambia al rojiblanco: "Ahora con el Granada. ¡Vamos!"

Guty, Raúl de Tomás, Fernando Sanz... Muchos se han querido sumar a la felicitación por el nuevo puesto de Karanka

El Granada CF arañó un punto de una plaza tan complicada como el Wanda Metropolitano tras empatar a cero ante el Atlético de Madrid en el debut de Aitor Karanka como entrenador rojiblanco. Sorprendió, pues las sensaciones son muy diferentes a las de hace apenas tres días, cuando la plantilla parecía haber tocado fondo.

Además, no iba a ser tarea fácil, pues al frente aguardaba un Atlético de Madrid con la clara idea de quitarse una maldición de encima, pues ha perdido cinco de sus ocho partidos de esta temporada de LaLiga Santander contra los cinco últimos de la clasificación. Incluso en la primera vuelta, los colchoneros sucumbieron en el Nuevo Los Cármenes por 2-1 con goles de Machís y Molina.

El caso es que la imagen ofrecida por la escuadra rojiblanca fue totalmente diferente a la de hace 72 horas antes al Levante, después de caer ante el colista en el propio Nuevo Los Cármenes por un contundente 1-4. Entonces, Rubén Torrecilla fue cesado como entrenador del Granada CF, momento en el que el club anunció de manera inmediata a Aitor Karanka.

Tras el partido en el Metropolitano, Karanka dijo en su comparecencia que "cuando un equipo tiene calidad es mucho más fácil. El problema es cuando estás organizado y compites, pero no tienes esa calidad. 24 horas juntos, un campo dificilísimo, un equipo buenísimo, hemos competido y no recuerdo muchas ocasiones que hayan tenido ellos. Es muy buen refuerzo para los chicos".

"El lema del club es eterna lucha. Eso no va a faltar. Había estado de ansiedad y nerviosismo. No hay que olvidar que estos chicos, hace unos años, estaban jugando en Europa y eso no se puede olvidar. Esa calidad la sabía que la tenía. Y todo el mundo me dijo la calidad humana del vestuario y una vez más lo han vuelto a demostrar", añadió.

Tras hacerse oficial su fichaje, Karanka publicó en sus redes una foto como nuevo técnico del Granada CF. Muchos compañeros de profesión quisieron felicitarle en su primera aventura como rojiblanco. El primero de ellos, José Mourinho, que comentó "sempre con Aitor, ahora con el Granada. ¡Vamos!", escribía el actual técnico del Roma. El también histórico lateral madridista Roberto Carlos le deseó "mucha suerte, amigo. Estaremos siguiéndote".

También publicaron mensajes jugadores de Primera división como Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, que comentó "Misterrrrr", acompañado de varios emoticonos. De igual manera, hay comentarios como el de Fernando Sanz, hermano del que fuera presidente del equipo rojiblanco Paco Sanz, Iván Campo o Guty, exjugadores del Real Madrid.