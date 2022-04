¿Un nuevo guerrero para que Karanka salve al Granada?

La rumorología se ha disparado en torno a un viejo conocido de la afición granadinista, tanto es así que el propio futbolista le ha hecho un guiño al equipo

A falta de cinco jornadas para el final de LaLiga, la temporada del Granada CF es totalmente dramática. Dos entrenadores que no han funcionado como Robert Moreno y Rubén Torrecilla, han obligado a la dirección deportiva de la entidad nazarí, liderada por Pep Boada, a recurrir a un entrenador como Aitor Karanka, respetado y reputado en Inglaterra y Premier League, pero con escasa experiencia en España, más allá de ser segundo técnico con Jose Mourinho en el Real Madrid. Al vasco se le ha encargado la difícil tarea de sacar al equipo de los puestos de descenso en los que está situado actualmente, si bien es cierto que está a una unidad de la salvación que marca el Cádiz CF. A pesar de tener una plantilla, a priori, con nivel para lograr el objetivo, los últimos rumores apuntan a que el Granada CF estaría muy interesado en hacerse con los servicios de Mubarak Wakaso, centrocampista ghanés con amplia experiencia en LaLiga.



A sus 31 años, Wakaso es un centrocampista con gran trayectoria en España, ya que ha jugado en el Elche CF, el Villarreal CF, el RCD Espanyol, UD Las Palmas, Deportivo Alavés y también el Granada CF, donde es un viejo conocido, pues defendiendo la camiseta granadinista en la temporada 2016/2017.



Es más, según asegura Footballghana.com, publicación deportiva del país natal del centrocampista, Mubarak Wakaso está a punto de fichar por el Granada CF para incorporarse ya. De hecho, esta misma fuente argumenta que el ghanés ha sido identificado como el hombre adecuado para dar estabilidad al equipo, que últimamente atraviesa una grave crisis defensiva, habiendo perdido toda la identidad que tenía con Diego Martínez y que Aitor Karanka quiere recuperar, como mostró en el estadio Metropolitano donde empató a cero contra el Atlético de Madrid. Por ello, Karanka quiere ya a este guerrero para que refuerce la plantilla para este tramo final de campaña. Hay que recordar que actualmente sólo se pueden fichar jugadores que estén libres, sin equipo, ya que el mercado está cerrado.





Exclusive: Spanish side Granada CF on the verge of signing Ghana midfielder Mubarak Wakaso https://t.co/wvo2Mxd5aq pic.twitter.com/USD5NNLBkI