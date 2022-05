Karanka: "Cuando llegué noté mucha más ansiedad de la que hay ahora"

El técnico rojiblanco ha comparecido ante los medios antes del encuentro ante el Mallorca

Tras el empate arañado en la última jornada en el Nuevo Los Cármenes ante el RC Celta con un gol en el minuto 91 de Darwin Machís, el Granada se juega este fin de semana media vida para salvar sus aspiraciones de continuar una temporada más en Primera división.

Esta vez, la escuadra rojiblanca visita en Son Moix al RCD Mallorca, rival que pelea en estos momentos por el mismo objetivo que los nazaríes. Para esta cita, Aitor Karanka ya podrá contar con Víctor Díaz, Quini y Domingos Duarte, que cumplieron ciclo de sanción ante el Celta el pasado domingo, así como con Torrente, Neva y, previsiblemente, algunos tocados que aparezcan con molestias.

La expedición rojiblanca pondrá rumbo a las Islas Baleares este viernes por la tarde, pero antes, Aitor Karanka ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar lo que puede suponer esta final ante el RCD Mallorca.

El técnico vasco ha señalado que esta semana ha sido "buena" para "trabajar juntos con buen ambiente" a la vez que ha asegurado que "somos conscientes de lo que nos jugamos el sábado".

Este encuentro será un poco el que marque las posibilidades de que el Granada perdure otra temporada más en Primera, y aunque tampoco es decisivo, sí que será determinante en la clasificación. "Necesitamos ser nosotros mismos, que el equipo vuelva a refrendar esa mejoría. Quiero agresividad con balón. Sin balón, los futbolistas están manteniendo orden y quiero ver la confianza necesaria para poder crear ocasiones y materializarlas", ha argumentado.

Sobre el estado de los jugadores, Karanka ha resaltado que "cuando llegué noté mucha más ansiedad de la que hay ahora. Aunque estemos en una situación delicada, el equipo se nota más cómodo. Saben que hay mejoría por delante y que el encuentro es muy importante".

Respecto al físico de algunos de los futbolistas, el preparador ha admitido que "hay algunos que no están al cien por cien". No obstante, al ser cuestionado por Arias, Gonalons y Machís, ha afirmado que "están disponibles para ser titulares. "Alguno podría hacerlo y luego no estar ante el Athletic. Hay condicionantes y no hay que olvidar a los apercibidos. Evidentemente, el partido del sábado es muy importante, pero no tenemos que descuidar los siguientes. Sacaré el mejor equipo posible".

Precisamente, Karanka opinó sobre si lo que acontecerá este sábado en Son Moix será una final o no. Para él, no es el momento "de dar titulares. El partido lo tiene todo para ser una gran cita y cuando termine, estudiaremos el resultado", ha esgrimido antes de confirmar que "viajan los 23 futbolistas de la primera plantilla disponibles".