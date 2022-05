Salvó al Betis y ahora lo quiere volver a hacer

Jorge Molina es uno de esos delanteros que hace que cualquier aficionado se enamore del fútbol; ayer fue el gran protagonista del triunfo del Granada

Lo vivido ayer en el estadio de Son Moix de Palma se recordará durante mucho tiempo. Fue la tarde en la que un veterano apareció, dejando claro para todo el mundo que la edad es un simple número y que no tiene que condicionar en nada el rendimiento deportivo de un futbolista. Jorge Molina realizó ayer un completa exhibición de juego y de goles para darle el triunfo sobre el RCD Mallorca a su Granada CF, por 2-6, lo que permite que el equipo granadinista siga soñando por la permanencia y, lo más importante, continúe dependiendo de sí mismo para quedarse en LaLiga a falta de tres jornadas para el final de la competición.



Jorge Molina tomó la responsabilidad, se puso el traje de héroe y lideró el triunfo de su equipo contra un rival directo. Todo se concentró en la segunda parte, cuando el experimentado delantero saltó al terreno de juego por un Luis Suárez que se tuvo que marchar lesionado por unos problemas musculares que lo parece que lo tendrá apartado del terreno de juego.



Jorge Molina rememoró sus mejores momentos en el Real Betis Balompié, en Segunda junto a Rubén Castro, y a sabiendas de la importancia del choque machacó a un Granada CF, que en ningún momento pudo detenerlo. Dos goles y dos asistencias para generar cuatro dianas para el rogocijo de la marea rojiblanca que se desplazó hasta las Islas Baleares. Jorge Molina provocó que la 'Eterna Lucha' se entonara más fuerte que nunca y llenó de ilusión y energías a un equipo de ahora cree más que nunca. De paso, Molina demostró, a pesar de su edad, que sigue siendo uno de los delanteros más decisivos de la categoría.





Jorge Molina, delantero del Granada CF, 10 goles y 6 asistencias en la temporada 2021/2022

A pesar de haber cumplidorecientemente,sigue estando a un gran nivel de juego y también goleador. Sus números lo respaldan ya que en estasuma. El deacumula más dianas esta campaña enque futbolistas comotal y como recogió nuestro compañero Fran Martínez ( @LaLigaenDirecto). Yseguirá porque por ahora no tiene visos de retirarse.

Jorge Molina, una campaña más con el Granada CF

no re retirará a final de esta temporada, puesto que hace unas semanas se anunció su renovación con elpor un curso futbolístico más. El valenciano acabará, a priori, su carrera deportiva cons, y en laserá de los futbolistas más veteranos de LaLiga junto con, del, y con la duda de, que aún no se ha resuelto si seguirá o no en elo en