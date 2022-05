Las notas de los jugadores del Granada ante el Real Betis

El Real Betis se ha despedido este domingo de su afición con un partido en el Benito Villamarín ante un Granada CF al alza, que ha recuperado la confianza y el buen juego de la mano de Aitor Karanka y que quería dar el paso definitivo hacia la salvación. No se lo pondrían sencillo los verdiblancos, para quien ni mucho menos ha acabado la temporada. Nada más lejos, pues por mínimas que sean las opciones de 'sorpasso', el aliciente resultaba más que motivador.

Una victoria del Betis ante el Granada unido a una derrota del Sevilla FC en su visita al Wanda para enfrentarse al Atlético de Madrid dejaría un escenario apasionante para la última jornada de LaLiga 21/22, pues pondría a los de Heliópolis a sólo dos puntos de su eterno rival, que hace tres jornadas sólo necesitaba tres puntos para amarrar su clasificación para la Champions, pero avanzaba arrastrando los pies y sumando de uno en uno.

Aitro Karanka sorprendió con una alineación en la que las novedades fueron las titularidades de Santiago Arias y Luis Suárez, quien actuaría por banda y no como delantero centro, puesto ocupado por un Jorge Molina al que jadearon ambas aficiones en un escenario en el que dejó gratos recuerdos.

El encuentro se preveía vibrante y así fue en los primeros minutos, cuando el Betis tuvo la primera tras una jugada por la banda izquierda. Le cayó a Juanmi y el malagueño, sorprendido, se llenó de balón ante la salida de Maximiano y este le detiene el intento.

Los rojiblancos intentaban deshacerse de los nervios iniciales y tuvieron la primera en una jugada en la que Milla estaba en fuera de juego y Molina envió su disparo a los pies de Rui Silva.

El Betis seguía presionando y teniendo la pelota ante un Granada que se cerraba lo mejor posible atrás. Ahí fue cuando Canales sacó su magia a relucir y presionado por Gonalons y Milla cedió un pase medido para que Juanmi se plantara solo delante de Maximiano, a quien 'O rey' picó la pelota por encima y aventajar a los verdiblancos.

Cuatro minutos después, fue Luis Suárez quien tuvo la mejor ocasión para la escuadra dirigida por Aitor Karanka en un lance en el que el colombiano se fue de Bellerín y lo intentó con un disparo que tocó en el pie de Pezzella y se fue envenenando hasta que la madera escupió el intento más claro de los nazaríes.

Poco a poco, el bagaje del Betis en ataque se fue diluyendo en parte por el buen hacer rojiblanco, que cada vez creía más en la oportunidad de empatar. De hecho, han sido varias las oportunidades de las que han gozado los delanteros del Granada para igualar la contienda.

Un cabezazo de Suárez repelido por Rui Silva, otro de Molina que se marchó por muy poco, además de algunas llegadas más de un Granada que finalizó la primera mitad encajonando a un Betis satisfecho y al que acompañaban los resultados ajenos, ya que el Sevilla estaba siendo derrotado en el Metropolitano y el Bilbao haciendo lo propio con Osasuna. Esto haría que los leones lleguen con opciones al Pizjuán en la última jornada.

La reanudación del juego en la segunda mitad comenzó de forma muy parecida a los últimos quince minutos del primer acto. El Granada hacía bastante daño con Luis Suárez por la banda de un Héctor Bellerín que no estaba teniendo su día.

Conforme los minutos fueron pasando, el Betis tenía ocasiones claras. Fue Bellerín en primera instancia tras un disparo desde la medialuna y Édgar a balón parado tras un córner botado por Fekir que el catalán cabeceó muy cerca de la escuadra de Maximiano.

Entre todo esto, hubo un momento del encuentro en que todo el mundo estuvo más pendiente de lo que acontecía fuera del Villamarín, pues el Granada estaba momentáneamente salvado tras el gol de Ciss en Son Moix, lo que permitía a la afición soñar con la continuidad en Primera. Al Betis también le acompañaban todos los resultados.

No obstante, los pupilos de Aitor Karanka no bajaron los brazos. En el minuto 82 gozaron los nazaríes de la más clara en la contienda en una jugada en la que en primera instancia, Rui Silva salvó a los suyos en una picadita de Suárez y en el rechace fue Pezzella quien evitó el primer tanto de Arezo en España con una gran intervención bajo palos.

Sin embargo, a cinco minutos del final un murmullo recorrió el feudo verdiblanco. Era el gol del Sevilla en el Wanda Metropolitano, el que dejaba por los suelos los sueños béticos de acceder a la Champions. No obstante, no sería la única noticia negativa, pues el Mallorca venció en el descuento, por lo que matemáticamente los rojiblancos no estaban aún salvados y se lo jugarán el todo por el todo en la final en Los Cármenes ante un Espanyol que no se juega nada.