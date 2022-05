La afición del Granada pide "perdón" por los cánticos y el Betis responde con señorío

La Grada de Animación ha emitido un comunicado a modo de disculpa y el club verdiblanco sella la paz con un tuit

El Granada no pudo certificar su permanencia en el Estadio Benito Villamarín tras la derrota por 2-0 con dos goles de Juanmi. A pesar de la derrota, los rojiblancos vieron muy cerca la permanencia en Primera debido a que el Mallorca empataba ante el Rayo Vallecano, hasta que en el descuento, Abdón Prats consiguió romper la igualada evitando la permanencia del Granada y haciendo que el Cádiz ya no dependa de sí mismo para salvar la categoría.

Hasta el feudo bético se desplazaron cerca de 2.000 seguidores por cuenta propia y por los buses financiados por el propio club. Allí, estuvieron animando los 96 minutos, hasta que se confirmó el final en todos los estadios. No había tiempo para las lamentaciones y ya todo el mundo comenzaba a mirar al próximo domingo.

Sin embargo, durante el enfrentamiento, se vivieron en la grada algunos momentos de tensión por culpa del comportamiento de algunos individuos por parte de ambas aficiones. Primero, antes del partido, la afición del Granada comenzó a entonar el "¡Sevilla es rojiblanca!", debido al múltiple desplazamiento de los granadinos. Un cántico que algunos individuos comenzaron a usar en algunas fases a modo de mufa contra los verdiblancos. De hecho, incluso llegaron a cantar el gol del Sevilla FC en el Metropolitano que imposibilitaba al Betis entrar en Champions a lo que los béticos respondieron celebrando el de Abdón Prats en el Mallorca - Rayo.

Por ello, la peña La Horizontal ha emitido un comunicado para rechazar estos cánticos de "algunas personas" que no representan a la afición del Granada: "Desde La Horizontal rechazamos los cánticos iniciados en la grada visitante en el Benito Villamarín en contra del Betis y su afición durante este partido, los cuales no corresponden con el trato recibido por parte de la afición local en la jornada de hoy y que no representan a la afición del Granada CF. Por último, agradecer a todos los granadinistas desplazados hoy a Sevilla el apoyo incondicional a nuestro equipo durante todo el partido", rezaba el comunicado.

Un hecho que el propio Betis se encargó de cerrar con señorío en un tuit en el que desearon un "buen viaje de vuelta" a la afición rojiblanca y "mucha suerte" para el último partido de la temporada. "Ojalá podamos disfrutar muchos años más de los Betis - Granada en Primera", concluyó el club verdiblanco.

Este gesto ha sido aplaudido por ambas aficiones, aunque hay algunos que se muestran en desacuerdo debido a los cánticos proferidos por un sector de la afición nazarí y viceversa en un día para olvidar para Betis y Granada.