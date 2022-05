Entre renovar y la posibilidad de unirse, de nuevo, a Diego Martínez

El central portugués, uno de los más deseados de LaLiga, tiene una oferta en firme del RCD Espanyol, que también quiere al gallego

Uno de los futbolistas más importantes para el crecimiento deportivo para el Granada CF en las últimas temporadas ha sido Domingos Duarte. El central portugués se ha convertido en un auténtico bastión de la retaguardia nazarí y uno de los baluartes por el cual la escuadra arraigada en el estadio de Los Cármenes se ha consolidado en la élite de LaLiga, llegando a clasificarse para competición europea en alguna ocasión puntual. Por ello, no es raro que, a sus 27 años recién cumplidos, Domingos Duarte sea uno de los centrales más deseados por algunos equipos de LaLiga de cara al próximo mercado de fichajes que se abrirá en unas semanas.

De hecho, en las últimas horas se ha deslizado que la continuidad de Domingos Duarte en el Granada CF está en serio peligro, puesto que el RCD Espanyol está apostando fuerte para conseguir su fichaje próximamente, llegando incluso a presentar ya oferta por el de Cascais, el cual está valorado en unos 5 millones de euros por la prestigiosa y reconocida página web Transfermarkt.

Así lo desvelan los compañeros del Ideal, medio de comunicación de Granada, que informan de que el RCD Espanyol está jugando la carta de que Domingos Duarte acaba su contrato en junio de 2023 para obligar así al Granada CF a venderlo si quiere conseguir algún beneficio económico. Todo está a expensas de la decisión que tome el propio Domingos Duarte porque el portugués no descarta renovar su contrato con el Granada CF, pero no hará nada hasta que acabe la temporada, sabiéndose así si el Granada CF logra o no la permanencia en LaLiga, condición clave que quiere asegurar Duarte.

Con este contexto, una de las bazas con las que quiere convencer el RCD Espanyol a Domingos Duarte es con Diego Martínez, al cual pretende como entrenador de cara a la próxima temporada 2022/2023. El nuevo proyecto deportivo perico desea al técnico gallego para liderar al equipo blanquiazul y dar así un paso adelante para acercarse a los puestos europeos, la nueva meta que se ha marcado la entidad de Cataluña. Las negociaciones entre club y entrenador son incipientes aún, pero en Cornellá confían en llegar culminar las conversaciones con éxito.

Por lo pronto, el RCD Espanyol ya ha reestructurado su secretaría técnica, apostando por Domingo Catoira como nuevo director deportivo en sustitución de Rufete y ya tiene atados a Brian Oliván, lateral zurdo del RCD Mallorca, y a Joselu, delantero del Deportivo Alavés.