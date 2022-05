24 de 27 combinaciones le valen al Granada para salvarse

El conjunto nazarí es el que mejor horizonte tiene, pues aguarda un 88,9% de posibilidades de salvar la categoría

Tras la derrota en la última jornada en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié por dos goles a cero con un Juanmi estelar, el Granada puede sellar su permanencia este fin de semana y continuar una temporada más en Primera división.

Esta vez, la escuadra rojiblanca recibe la visita en el Estadio Nuevo Los Cármenes del RCD Espanyol, rival que no pelea nada en estos momentos de la competición liguera. Para esta cita, Aitor Karanka ya podrá contar con Sergio Escudero que cumplió ciclo de sanción ante el Athletic Club el pasado domingo, aunque Gonalons puede ser quien esta vez es el que se caiga debido a que no se ha ejercitado.

Además, Montoro y Dani Raba siguen entre algodones y Neva, Torrente y Rochina no podrán jugar debido a sus lesiones de larga duración. Darwin Machís se ha ejercitado con normalidad durante la semana.

Antes de que llegara Karanka, todo en el club era negativo y las sensaciones era de que el equipo estaba virtualmente en Segunda división. Sin embargo, el preparador vasco ha hecho lo imposible porque esta situación cambiara y así ha sido. El ambiente que se respira es otro y el Granada depende ahora de sí mismo para sellar la permanencia.

No obstante, los rojiblancos no puntuaron en el Villamarín y la victoria del Mallorca en Son Moix ante el Rayo Vallecano, que ya nada se jugaba. Esta jornada, la escuadra nazarí puede certificar la permanencia en caso de ganar. Si no, deberá estar pendiente a lo que ocurra en el Alavés - Cádiz y Osasuna - Mallorca.

Los números, al fin y al cabo son eso, números. Pero el Granada, según las sabias matemáticas conserva un 89% de posibilidades de mantenerse en Primera. Es decir, de los 27 resultados posibles que se pueden dar en esta jornada 38, a los rojiblancos le valdrían 24 combinaciones para salvarse.

No obstante, siempre hay amenazas, y esas son, en concreto, tres de esas 27 combinaciones. En este caso, el Granada descendería si pierde y ganan Cádiz y Mallorca; si pierde, gana Mallorca y empata Cádiz o si empatan y ganan Mallorca y Cádiz.

Al frente, un rival siempre peligroso, el RCD Espanyol, pero que nada se juega y que, para más inri, no contará con su jugador más diferencial: Raúl de Tomás. Los periquitos, con Luis Blanco al frente para suplir al destituido Vicente Moreno, encadenan una racha de seis jornadas consecutivas sin ganar.