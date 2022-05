El antiguo patrocinador del Granada la vuelve a liar: "Con nosotros en Europa, ahora en Segunda"

Winamax vuelve a desatar la ira de los aficionados rojiblancos

Tres días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

Ya en el pasado, mientras su 'W' lucía en la elástica nazarí, desde su cuenta de deportes, Winamax lanzó tuits ofensivos que provocaron reacciones en cadena. Y es que una vez conocida la orden ministerial que prohíbe el patrocinio de apuestas deportivas en el mundo del fútbol, ya a principio de campaña sabía la marca francesa que no luciría más su logo en la camiseta nazarí, por lo que rompieron el contrato.

La primera polémica surgió tras la goleada sufrida por los de Diego Martínez en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid por 6-1. Un duelo en el que el entrenador vigués reservó a muchos de sus efectivos debido a la decisiva cita de Malmö días después, donde el Granada se jugaba el acceso a la UEFA Europa League.

Aquella tarde, al CM de Winamax no se le ocurrió otra idea que publicar un 'meme' en contra del equipo al que ellos patrocinaban. Este incluía un mapa de calor del partido de João Félix simulando una penetración anal. Después del partido y ante la gran repercusión negativa que suspuso el mensaje entre los seguidores rojiblancos, la entidad publicó un comunicado instando a la empresa a borrar este mensaje; algo que se zanjó con un tuit de disculpas simulando el "lo siento mucho" del que fue rey de España, Juan Carlos I.



Otra polémica más a la lista de Winamax



Tras un tuit incendiario de Telepizza sobre las camisetas con las que se disputará el Real Madrid - FC Barcelona del domingo, un usuario rememoró el caso de la casa de apuestas cuando patrocinaba al Granada, algo que no pasó desapercibido por la cuenta de Winamax Deportes.

"Con nosotros estabais en Europa League. Ahora estáis peleando por no descender. Factos", publicaron acompañado de dos emoticonos. Esto desencadenó una cadena de respuestas por parte de la afición rojiblanca. De hecho, por cuestiones de la UEFA, los rojiblancos no podían portar a su patrocinador en su andadura Europea, algo que le recordó otro usuario, asestándole a Winamax un severo 'zasca'.

Esta vez, tras el descenso a Segunda, la casa de apuestas volvió a generar polémica con un tuit en el que diferenciaba cuando patrocinaba al Granada, que estaban en Europa, y ahora sin ellos, "en segunda", se recochineó el CM con tal de conseguir dos visitas más al perfil de la casa de apuestas.