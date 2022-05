Los fichajes de Carlos Vela y Willian José, el interés del Betis, Zubieta... las virtudes de Loren Juarros, candidato a ser nuevo director deportivo

El ex de la Real Sociedad posee grandes referencias que lo sitúan como un ejecutivo muy respetable

Tras descender a Segunda división, el Granada CF se encuentra en plena reestructuración de su área deportiva, puesto que después de fracasar durante esta temporada 2021/2022 en LaLiga, Pep Boada, quien fuera director deportivo fue despedido de su cargo. Ni un año ha durado en su puesto el ejecutivo catalán, el cual apostó por un Robert Moreno como entrenador, que nunca dio con la tecla. Luego intentó que un hombre de la casa como Rubén Torrecilla intentará mantener a flote el barco y finalmente busco en Aitor Karanka a la persona que culminara un objetivo que no se ha logrado. La sensación de fracaso está presente en el estadio de Los Cármenes y por ello ya se trabaja en la siguiente campaña, siendo el primer paso la de contratar a un nuevo director deportivo que elija bien al próximo técnico y rearme una plantilla que regrese lo más pronto posible a Primera división.

Un nombre que está bien posicionado para tomar las riendas de la dirección deportiva del Granada CF, aunque no es la única, es Loren Juarros.

A sus 55 años, Loren Juarros es conocido por haber siso secretario técnico, entre 2005 y 2009, y director deportivo, entre 2009 y 2018, de la Real Sociedad. Un bagaje respetable a lo que hay que añadir sus cualidades de liderazgo y empuje para conseguir los éxitos que transmiten desde San Sebastián. Loren fue futbolista de la propia Real Sociedad y también del Athletic Club. Cuando dejó su carrera profesional en los terrenos de juego se pasó a los despachos, en donde ha adquirido mayor relevancia y reconocimiento, hasta tal punto que incluso el Real Betis sondeó su incorporación, junto a la de Fran Garagarza, antes de decidirse por Antonio Cordón como nuevo director deportivo.

Loren Juarros fue el artífice de que la Real Sociedad consiguiera los fichajes de estrellas como Carlos Vela, Willian José, Yuri Berchiche o Gero Rulli. Además también se le da el reconocimiento de haber recuperado la cantera de Zubieta, desde donde están llegando muchos jóvenes al primer equipo txuri-urdin en la actualidad.

Aun así, no todo está decidido, puesto que el Granada CF no sólo vive cambios en la estructura deportiva sino que la general también está pendiente de las decisiones del accionariado. El futuro de Patricia Rodríguez en el Granada CF como directora general está en el aire y no es descartable su marcha. De hecho es Javier Aranguren el que hoy ejerce ese puesto según indican diferentes fuentes.

Una vez despejadas estas dudas se verá si Loren Juarros es el elegido o no para hacerse cargo de la dirección deportiva del Granada CF.