Movimientos por Luis Suárez

El delantero colombiano, que está en la agenda del Sevilla, no seguirá en el Granada y ha sido ofrecido a un grande

El descenso del Granada CF a Segunda división ha propiciado un terremoto institucional en la entidad nazarí que ha traído consigo múltiples cambios en la dirección general y deportiva y que también llegarán a la plantilla donde existen buenos jugadores que tienen calidad y nivel suficiente para continuar en la élite. Ejemplos claros son los casos de Luís Maximiano, Domingos Duarte, Luis Milla o Luis Suárez que cuentan con el interés de diversos equipos importantes de LaLiga y también en el extranjero y que hacen que su continuidad en el Granada CF se vea muy difícil.



Luis Suárez es, sin duda, uno de los más atractivos. A sus 24 años, el colombiano posee una calidad goleadora contrastado y cuenta con un buen potencial capaz de elevarlo un nivel por encima de lo que ha rendido esta última temporada en el Granada CF. Por ello, uno de los equipos que se fijó en él fue el Sevilla FC quien, según COPE Sevilla informó a finales de marzo, estaba muy interesado en hacerse con sus servicios futbolísticos, viéndolo como un sustituto ideal ante una posible salida de Youssef En-Nesyri o Rafa Mir. Todo quedó ahí, desde entonces no se ha vuelto a relacionar al cafetero con un Sevilla FC que está más pendiente en reconstruir su defensa, por la marcha de Diego Carlos y la más que posible de Jules Koundé.



Debido a esto, son los propios representantes del futbolista quienes no esperan más y ha comenzado a hacer movimientos para buscarle un nuevo destino al delantero, ya que jugar en Segunda división, a día de hoy, no se contempla. Según informa desde el prestigioso canal de televisión de Argentina, TyC Sports, Luis Suárez ha sido ofrecido a River Plate. Situación que ha sido bien recibida según apunta esta misma fuente. El problema comienza cuando se asegura que la escuadra argentina no está en condiciones de pagar un traspaso para fichar a Luis Suárez por lo que se estudia otras posibilidades como es el préstamo.





El otro Luis Suárez que fue ofrecido a #River



Más allá de los rumores del delantero uruguayo, hay un atacante colombiano que se llama igual y en las últimas horas fue acercado al cuerpo técnico de Gallardo.https://t.co/HZoRahcEvO — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2022

El, que no ha tenido que ver nada con este movimiento según dejan claro los periodistas argentinos, ha tasado a Luis Suárez entre los 10 y 12 millones de euros . A la escuadra nazarí le costó unoscuando lo adquirió de forma definitiva delde lade. Con contrato hasta el verano deha finalizado este curso futbolístico con ocho goles y cuatro asistencias en los 37 encuentros que ha disputado en, en donde ha acumulado 2.855 minutos jugados.