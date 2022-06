River Plate aprieta por Matías Arezo y ya tiene respuesta del Granada CF

El delantero uruguayo se dejó querer por el equipo argentino hace unos días en una cadena de radio

El futuro deportivo de Matías Arezo es uno de los que tendrá que resolver Nico Rodríguez, el nuevo director deportivo del Granada CF, de cara a la próxima temporada en la que el equipo nazarí buscará el ascenso a LaLiga después de haber descendido esta última campaña a Segunda división. El joven delantero uruguayo generó mucha polémica hace unos días en su país cuando en una entrevista se dejó querer por River Plate, quien está en busca y captura de un ariete.



"Obviamente que me gustaría ir a River, ya estar en el radar es muy lindo. Sería un desafío importante. Ir a un grande de América sería fantástico, impresionante. Es como estar en Europa, pelea todos los años por la Copa Libertadores. Sé que se está hablando mucho y lo normal es que algo de realidad tiene que haber, pero mi representante no me ha comentado nada. Siento la necesidad de volver a ser protagonista, y River Plate podría ser una oportunidad muy grande. Pongo sobre la mesa jugar, porque tengo mucho que dar y por algo di el paso que di", declaró Matías Arezo en Radio La Red.



Ante estas palabras, River Plate hizo una serie de movimientos en busca de convencer al Granada CF para que suelte al prometedor atacante. La escuadra argentina sugirió una cesión que se chocó frontalmente con los deseos del Granada CF, quien no tiene ninguna intención de deshacerse de un delantero que consideran clave para conseguir los objetivos en la siguiente campaña. Así lo anunció el periodista Sebas Giovanelli, de ESPN.





AHORA| @GranadaCF resolvió por el momento no ceder a préstamo a @matiiarezoo9. El equipo español quiere que el delantero #uruguayo permanezca en el club y darle minutos en la próxima temporada. De esta manera no parece probable su llegada a #River ?? pic.twitter.com/9Li9kYdhGQ — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 17, 2022

, de sólode edad, llegó durante el pasado mercado de invierno, a última hora, procedente deldea cambio depor el. El delantero había despertado el interés de grandes decomo elde, pero al final se decantó por la propuesta nazarí, comprometiéndose hasta el final deUna fuerte apuesta que necesita de ella eldebido al bajo rendimiento de sus delanteros, en especial de unamuy tocado físicamente. A pesar del esfuerzo, el equipo rojiblanco no consiguió la permanencia. Tampoco tuvo muchas oportunidades el propioen la escuadra, puesto que sólo jugórepartidos en