Bodiger ya habla como rojiblanco y provoca la guasa de los aficionados con su acento

El galo ha saludado a los aficionados del Granada CF en un vídeo compartido por el club en redes sociales

El centrocampista francés Yann Bodiger se convirtió este martes en el primer fichaje del Granada, conjunto recién descendido a LaLiga SmartBank y con el que se compromete para dos temporadas tras llegar libre procedente del Cartagena.

Bodiger estuvo estudiando con sus representantes las propuestas que le han llegado tanto nacionales como fuera de España. El Eibar era otro de los equipos de Segunda que ha querido hacerse con los servicios del galo, aunque este finalmente se ha decantado por el Granada CF.

Llegó a España para enrolarse en el Córdoba en la campaña 2018-19 y jugó en Segunda con este equipo y el curso siguiente con el Cádiz. Además ha sido internacional Sub 20 y Sub 21 con la selección gala.

Tras lograr el ascenso, Bodiger se estrenó con los amarillos en Primera en la campaña 2020-21, aunque sólo jugó nueve partidos y en el mercado invernal de esa temporada fue cedido al Castellón.

El francés se ha criado en las categorías inferiores del Toulouse y ha sido incluso internacional en las categorías inferiores con Francia. Con el Cartagena esta temporada, ha realizado un gran papel jugándolo absolutamente todos los partidos posibles.

El centrocampista se dirigió en la tarde de este lunes a todos los granadinistas con un breve mensaje. "Estoy contento de unirme a vosotros. Estoy seguro de que va a ser un año de muchas alegrías. Nos vemos pronto, Eterna Lucha".

El club compartió el vídeo en sus redes sociales y las reacciones no se han hecho esperar. "Francés con acento andaluz". "Este padre va a ser el primer francés que me caiga bien en mucho tiempo estoy convencido". "No ha pisado Granada y ya tiene el mismo acento que yo".

Bodiger se convierte en el primer fichaje que cierra el Granada para la campaña venidera y llega para reforzar una medular que pierde, por acabar contrato, a Ángel Montoro y al camerunés Yan Eteki y que podría quedarse con menos efectivos aún por la posible salida de otros jugadores como el francés Maxime Gonalons o Luis Milla.

Un centro del campo que va a quedarse huérfano y que el director deportivo Nico Rodríguez ha de reconstruir en las próximas semanas. Además del mediocampo, la entidad espera salidas también en la portería y en la delantera y están atentos a posibles oportunidades de mercado.

El de Bodiger es uno de los mejores ejemplos de que va a haber futbolistas que prioricen al Granada CF antes que otros, pues es un equipo fuerte económicamente en la categoría y tiene un objetivo claro: retornar a Primera esta temporada.