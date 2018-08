Juanfran: Hoy se paga mucho por chicos que aún no han hecho nada en el fútbol

Leganés (Madrid), 28 ago (EFE).- No todo acaba en el Real Madrid y eso bien lo sabe Juanfran Moreno (Madrid, 1988). El que fuera capitán del Castilla ha hecho currículum en Primera tras salir del club blanco y ahora vuelve al Bernabéu con el Leganés, un equipo que refleja esa mentalidad tan suya de trabajar y esforzarse para lograr los objetivos. EFE habló con él en exclusiva.



P: ¿Aún resulta especial para usted volver al Bernabéu después de su paso por la cantera o es un campo más?



R: Es un campo más ya



P: ¿No le despierta ilusión enfrentarse al Real Madrid?



R: Según va pasando el tiempo y los años en Primera no tienes esa ilusión del principio. Es un partido más, con mayor dificultad porque es mejor equipo al que te enfrentas pero ya no tienes esa ilusión que tienes de ir a campos importantes cuando empiezas. La ilusión es competir bien con los compañeros y, por qué no, ganar.



P: ¿Se habla en el vestuario de la victoria copera del Bernabéu el año pasado?



R: Por ahora no. La gente lo guarda como un grato recuerdo porque fue una hazaña por su parte pero será un partido muy diferente que poco tendrá que ver.



P: Dicen del Leganés que es una entidad familiar, que el futbolista vive tranquilo. ¿Es exagerado?



R: Es un club familiar, sí. Es una maravilla. Desde que he llegado no hay nadie a quien no conozca. Pero relajado no se vive porque la tensión de la competición es igual en todos los sitios, aquí hay la misma exigencia de ganar cada fin de semana. Eso te hace estar activo.



P: ¿Es verdad que estuvo interesado en usted el Barcelona?



R: Es una situación que se dio por la lesión de Aleix Vidal. Se abrió una posibilidad pero al final había que pagar mucho dinero y no era el momento. Pero sí hubo una oportunidad



P: Hay algo que mucha gente no sabe. Durante mucho tiempo ha pertenecido al Watford pero nunca ha jugado allí. ¿No ha estado tentado de ir a probar a la Premier en algún momento?



R: He estado tentado de ir a jugar al extranjero más allá de la Premier. Es algo que me llama la atención y creo que antes de que me retire tendré una experiencia fuera, seguro. Pero la verdad es que mientras pertenecí al Watford estaba en el Deportivo muy a gusto y no tenía ganas de irme de allí para ir a otro lado.



P: En sus comienzos futbolísticos trabajaba también como albañil con su padre para sacarse un dinero con el que se compraba botas. ¿Cómo alguien que ha pasado necesidades consigue no desmelenarse cuando el dinero del fútbol llama a su puerta?



R: Uno viene de donde viene y hay que estar siempre orgulloso de lo que es y de lo que ha sido. Mi padre ha sido un hombre que se ha dedicado siempre a la obra y aunque yo podía no hacerlo, siempre era positivo ir y ayudar en casa. Es un momento de mi vida que guardo con muchísimo cariño y no cambiaría nada de lo que he tenido por otra cosa. Fueron momentos muy buenos que pasé con mi padre y con mis hermanos, un experiencia que me llevo para mi.



Una persona, sea futbolista o no, pasa de no tener mucho dinero a tenerlo y a veces puede estar tentada de tirarlo. Creo que cada día la gente tiene más cabeza, los futbolistas son más inteligentes y se piensa más en el día de mañana. Invertir, tener negocios, ahorros... los jugadores tienen más cabeza de la que se ve.



P: ¿Sigue teniendo su Seat León?



R: Por supuesto. Y espero poder tenerlo muchos años más aunque ya no lo muevo tanto porque tiene muchísimos kilómetros y lo cuido más.



P: ¿Le recuerda de dónde viene y a dónde ha llegado?



R: Lo que me recuerda ese coche es lo que me costó pagarlo, cinco años de préstamo cuando jugaba en el Getafe y no ganaba tanto dinero como ahora. Es un grato recuerdo y le tengo mucho cariño porque me ha acompañado en todas las batallas.



P: ¿Qué porcentaje de importancia tiene la mentalidad en un futbolista?



R: Para mi la mentalidad lo es todo. La mentalidad competitiva, de querer, de saber que si las cosas no están saliendo bien es porque tu individualmente puedes hacer más. Si uno está al cien por cien seguro que termina teniendo sus minutos, aportando al equipo.



P: Ha sido canterano de un equipo como el Real Madrid. Ahora queda la sensación de que si con menos de veinte años uno no es Mbappé, no vale para un grande. ¿Lo ve normal?



R: Es el momento del mercado y la situación en la que está todo. Cada día salen chicos jóvenes que juegan mejor pero son etapas y procesos. Hay veces que cuando cumples unas edades es complicado entrar en un grande pero siempre hay jugadores de veintiséis años que la rompen y aunque no acaben en el Real Madrid pueden jugar en el Valencia o en el Atlético. Hoy se paga mucho por chicos que aún no han hecho nada en el fútbol, son apuestas muy arriesgadas.



P: Parece que huye de Segunda. Primero con el Betis, luego con el Deportivo... ¿Son injustos los que le acusan de bajarse del carro?



R: Al Betis fui libre y me fui por un millón doscientos mil euros, fue un negocio redondo para ellos. Allí no me salieron las cosas bien y lo mejor era salir. En Coruña fue de mutuo acuerdo y fue más por su parte que por la mía a la hora de salir. En ningún momento propuse salir pero se entendió que lo mejor era un cambio de rumbo y al final salió el once titular entero.



P: La temporada pasada hubo una imagen suya que protagonizó los telediarios, el día en el que mostró su frustración tras haber sido expulsado por Mateu Lahoz contra Las Palmas. ¿Le ha perdonado? ¿Ha vuelto a hablar con él?



R: Aquel día fue mi error. Somos seres humanos que tenemos nuestros problemas fuera del campo. Estaba pasando un mal momento por la enfermedad de un familiar y te pilla débil. Quería dar una alegría a esa persona que estaba en la grada. No pudo ser y encima me expulsaron. El momento que era me llevó a mostrar debilidad públicamente y eso es un error, nunca debes mostrar tus debilidades a nadie porque van a intentar que te hagan más daño. Hoy con las redes sociales lo único que se hace es criticar, hacer memes...



Pero con Mateu volví a hablar esa semana. Es un árbitro que a mi me gusta y siempre me ha gustado. Siempre en los campos hemos tenido buena relación. Hablamos esa semana y fue una anécdota. Hizo lo que creía que tenía que hacer y yo lo tenía que haber respetado.



P: En unos días llegará a las tres décadas. ¿Cómo se imagina un futbolista profesional la crisis de los treinta?



R: Me encuentro mejor ahora que voy a hacer treinta que cuando tenía veintidós. Cada día hay mejores instalaciones, mejores fisioterapeutas, se previenen mejor las lesiones... La edad es muy relativa. Hay jugadores que superados los treinta pasan a los jóvenes por encima. Ahora hay un caso que es el de José Luis Morales, del Levante. Con veinte años estaba en Tercera y para mi es un ejemplo porque físicamente cada año está más rápido y más fuerte.



P: ¿Y dónde se ve con cuarenta?



R: Si Dios quiere entrenando, es uno de mis objetivos y mis ilusiones. No sé dónde pero espero seguir ligado a esto del fútbol, bien a nivel cantera o bien a nivel profesional. El tiempo lo dirá.