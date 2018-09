Bustinza: "no han salido las cosas como esperábamos"

Bustinza: "no han salido las cosas como esperábamos"

Madrid, 1 sep (EFE).- Unai Bustinza, capitán del Leganés, declaró este sábado, tras la derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la tercera jornada de LaLiga Santander, que a su equipo no le han no han salido las cosas como esperaban.

"No hemos sabido estar más cerca de ganar, de generar ocasiones. Sabemos que aquí la posesión no la vas a tener. Se puede jugar otro fútbol, pero la verdad es que no han salido las cosas como esperábamos y se ha visto reflejado en el resultado", dijo en Movistar+.

"Opciones hemos tenido todo el rato. En la segunda parte nos han marcado muy pronto y eso ha condicionado un poquito el partido. Dejarnos, nos hemos dejado todo, pero no han salido las cosas como esperábamos", agregó.

Sobre el uso del VAR en el 2-1, Bustinza dijo: "Confiemos en el VAR. Está para ayudar al árbitro. Esperemos que así haya sido. Queremos creer que le ha ayudado. Espero que ayude a todos".