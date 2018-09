Courtois: "El míster nunca se va a equivocar porque tiene tres porterazos"

Thibaut Courtois, guardameta del belga del Real Madrid, habló acerca de su debut en el conjunto blanco contra el Leganés y de la competencia que hay ahora mismo en el equipo por hacerse con el puesto de titular bajo los palos.



"Uno quiere siempre jugar pero es el míster quien decide. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros mismos en cada entrenamiento como hacemos. Para el míster será difícil elegir quién juega pero así no se va a equivocar nunca porque tiene tres porterazos", dijo.



"El míster solo nos ha dicho que sigamos compitiendo. Estamos dando un nivel muy alto y eso es lo mejor para que el míster pueda decidir quién juega", explicó en zona mixta tras el triunfo de los suyos por 4-1.



Sobre la sensaciones en su estreno, declaró: "Muy bien. Hablo bien español y no hay problema. El penalti fue una pena pero creo que el trabajo que tuve lo hice bien. Me sentí cómodo, bien con los compañeros hablando. A seguir así".



"No se me ha hecho larga la espera pero yo estaba listo, estaba entrenando bien. Al final es el míster quien elige y yo creo que no se va a equivocar nunca porque tiene tres porterazos. Cuando me toque estaré listo y creo que se lo he demostrado", señaló.



En su caso ya había jugado en el Santiago Bernabéu, pero siempre como visitante: "Es diferente jugar en el Bernabéu como local en el mejor club del mundo, estoy muy feliz. Al principio hay que acomodarse un poco, porque además llevaba casi un mes y medio sin jugar un partido. Muy buenas sensaciones y muy feliz por debutar".



Además aclaró cuándo supo que sería titular: "Me lo dijo ayer el entrenador y es lo mejor, no hay problema. Así lo sabes, te puedes preparar bien para el partido. Yo estaba listo, estaba entrenando muy bien. Todos los porteros estamos haciendo eso".