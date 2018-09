Pellegrino: Para equipos sin muchos años en Primera, Villareal es un espejo

Leganés (Madrid), 14 sep (EFE).- Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, se refirió al Villarreal y consideró que el equipo al que se medirán esta jornada en Butarque es un espejo para clubes como el suyo pese a encontrarse también en la parte baja.



"En la jornada cuarta lo que pase a nivel coyuntural no va a cambiar lo que es el Villarreal. Es un gran club, una gran institución. Para los equipos sin muchos años en Primera es un espejo por su idea y por lo que ha crecido", dijo en rueda de prensa.



"Es un club estupendo, con una gran idea futbolística. Pase lo que pase el domingo no va a cambiar ni al Villarreal ni al Leganés. Los dos vamos a querer ganar, lo necesitamos. Es un partido muy importante pero nada va a cambiar lo que somos ambas instituciones", comentó.



En cuanto a los suyos estima que aún es pronto para establecer objetivos: "Es muy difícil en la tercera jornada hablar del objetivo para el que está el equipo. Se está armando y no me atrevería a decir hasta la fecha treinta. Son difíciles los limites en los equipos porque hay un montón de circunstancias que no se pueden controlar. Es difícil poder hacer un pronóstico".



"Tenemos ilusiones. Una cosa son los deseos, imagino que los tiene nuestro presidente como los tengo yo. Pero tenemos que pensar en que la competición hoy es muy difícil. Tenemos que tener los pies en la tierra y ver qué nos depara cada semana. Después tendremos tiempo de hablar", explicó.



En relación al arranque liguero, donde han sumado un punto de nueve posibles, apuntó: "Pensamos que el inicio es difícil pero el resultado siempre es lo más importante en nuestro fútbol. Tenemos objetivos de rendimiento que queremos ir mejorando y superando".



"Cada partido tenemos la oportunidad de dar un pasito adelante. Ese es nuestro objetivo a día de hoy. Podemos controlar nuestra actitud, nuestro fútbol, nuestro comportamiento en el campo. Sobrevivimos a ello y sabemos cómo es".



Por lo que respecta a los nombres propios confirmó que Cuéllar será titular en la portería ante el Villarreal y que jugadores como Óscar Rodríguez o Nyom van evolucionando en su adaptación. Asimismo habló de la situación del argentino Alexander Szymanowski, quien tuvo que volver a pasar por el quirófano y al que no pone plazos de recuperación.



"Cuando hay una lesión con un grado de dificultad y hay una cirugía uno espera que siempre pueda salir bien. La semana anterior a la operación teníamos buenas noticias, él se sentía bien. Pero siempre tenía un puntito de molestia y entre todos los doctores decidieron volver a operarle para que no tuviera ese dolor en la pierna. Los médicos tienen mucha más capacidad que yo y no puedo opinar", señaló.



"Es un jugador importante, deseaba tenerlo antes. Pero una cosa es mi deseo y otra la realidad. Hay que apoyarlo, nadie quiere estar en su lugar. Es lo peor que puede tener un futbolista, estar fuera de su hábitat natural. Entre todos tenemos que tratar de ayudarle porque es un chico importante que ha dado mucho a este club. Confiamos en que, con el paso del tiempo, se vaya a poner bien", agregó.



Sobre el parón por los compromisos internacionales indicó: "Hemos jugado con el Rayo Vallecano y con el filial para que todos tengan noventa minutos en las piernas y ese fútbol, que es para mi el mejor entrenamiento. Nos vino bien pero el mejor test son los partidos oficiales. Hay gente que está bastante mejor que al inicio y es una buena noticia".



"Cada partido es una posibilidad de ir ajustando cosas, de ir viendo jugadores. Al inicio uno siempre está en la búsqueda, más teniendo muchísimos jugadores nuevos. No me gusta cambiar cinco o seis jugadores de golpe pero es una posibilidad donde probablemente hagamos varios cambios", manifestó también sin querer dar detalles acerca del once.



Además analizó la situación de los suyos: "Quiero que el equipo juegue bien y se vean las cosas que vamos trabajando. Eso tiene que ver con las sensaciones, con cómo uno quiere ser en el campo. El resultado viene por arrastre de lo que uno hace".



"No me paro delante de los jugadores a decirles hay que ganar, me paro a decirles que tenemos que atacar y defender de una manera. En eso vamos, en pensar en los objetivos que tenemos que hacer en el campo", expresó.