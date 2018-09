Pellegrino: "Me sorprende por qué hay tanto debate sobre la portería"

Leganés (Madrid), 21 sep (EFE).- Mauricio Pellegrino, técnico argentino del Leganés, afirmó no entender el debate que existe en la portería acerca de la titularidad de Iván Cuéllar y la suplencia de Andryi Lunin al tiempo que confirmó que el primero volverá a formar de salida.

"Cuéllar va a ser el portero también mañana. Y no veo por qué en la fecha cuatro tiene que salir el portero. Cada semana me preguntan si va a salir Cuéllar. No sé si en todos los equipos le preguntan en cada jornada si va a salir el portero", dijo en rueda de prensa.

"Me sorprende esta cantidad de preguntas sobre un puesto que necesita tener al menos siete u ocho partidos para que el entrenador pueda valorar y más cuando Cuéllar ha sido el portero todo el año pasado. A mí me sorprende por qué hay tanto debate sobre ese jugador", añadió.

Además, profundizó en el tema: "En el fútbol no hay nada escrito, nada firme. Lo que pase esta semana, la semana que viene quizá nos la tengamos que tragar. Los entrenadores también nos equivocamos. Ahora, yo pienso que es la mejor opción para jugar mañana. Después de acá, a tres meses, quizá juega otro portero. Pero siempre pensando en lo mejor para el equipo".

"Lunin es un chico que se está adaptando, que está conociendo a los compañeros, que está conociendo el idioma. Está viviendo una situación nueva y es un chico que nos puede sumar en determinados momentos. Ahora, mañana yo creo que el portero titular es Cuéllar. Yo siempre que he elegido un portero siempre le he dado seis o siete partidos para poder evaluarlo. Es un puesto especial. Cuando llegue la Copa del Rey, ya evaluaremos si es tiempo para cambiar o no", añadió.

Pellegrino no cree que ante el Eibar jueguen una 'final' pese a ocupar el último puesto de la tabla: "Si creemos que en la fecha cinco es un drama... Es una situación que no nos gusta a nadie, tener sólo un punto. Si hay alguien que quiere sacar esto adelante y sacar la mayor cantidad posible de puntos, esos somos nosotros".

"Somos los principales involucrados en este tema. Una cosa es el deseo final y otra cosa es lo que tenemos que hacer para que eso ocurra. Si nos centramos en las emociones que suceden alrededor, creo que no es centrarse en la solución sino en el problema. Hay que centrarse en la solución", completó.

Asimismo asegura que ve a los suyos 'fuertes y mentalizados para dar un paso adelante' y cree que en esta ocasión el duelo será distinto al previo contra el Villarreal: "El Eibar plantea cosas diferentes y hay cosas que tendremos que cambiar".

"Con nuestras posibilidades y en nuestra línea tenemos que defender una actitud que venimos teniendo. Los resultados serán una consecuencia de lo que hagamos en el campo. No firmo ningún resultado, siempre creo que cada partido tenemos la oportunidad de sumar tres puntos y da igual el rival", comentó.

Por otro lado confirmó que habrá modificaciones en el once y esperó que cambie la dinámica de resultados: "No tenemos que esperar a que las cosas vengan del cielo o el calendario nos ponga en una situación mejor. Somos nosotros los que tenemos que mejorarlo y en eso estamos. Veo a los chicos muy centrados en lo que tienen que hacer, muy unidos, trabajando mucho".

En cuanto a la necesidad de mejorar la solidez defensiva, manifestó: "El trabajo defensivo tiene que ver con la tensión y la concentración en el partido. Si uno lo hace ochenta y nueve minutos y le falta uno, eso tiene que ver con la consistencia. Tenemos que ser más consistentes en los esfuerzos".

"En eso hemos hecho hincapié estos días. Yo creo que contra el Villarreal conseguimos muy poco. Contra la Real nos castigaron mucho, contra el Athletic igual. Pero esa mejora depende de nosotros y en el alto rendimiento los equipos no necesitan mucho para hacerte daño", señaló.

Además se refirió a la situación de Guido Carrillo tras fallar un penalti en el último duelo: "El jugador estaba bajoneado por la situación, triste por haber fallado esa posibilidad. Pero es parte de las personas que asumen responsabilidades. Un penalti lo puede fallar cualquiera pero no puede pasar que le viera fuera del partido en los últimos veinte minutos. Es una situación para mejorar, para crecer".

"Uno puede tener errores pero no puede perder la sintonía y la conexión con los compañeros. Eso es lo más importante. Esta semana ha estado bien, ha estado lúcido. Hemos hablado de la situación y espero y deseo que en el futuro no pase lo que sucedió después de esa acción porque eso sí depende de nosotros", expresó.