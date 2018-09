Lunin y Eraso no entran en la convocatoria contra el Eibar

Lunin y Eraso no entran en la convocatoria contra el Eibar

Andriy Lunin, guardameta ucraniano del Leganés, no ha entrado en la convocatoria para el encuentro contra el Eibar en Ipurua, tal y como sucedió en la jornada anterior en la visita del Villarreal a Butarque.

De esta manera el técnico Mauricio Pellegrino volverá a contar con Iván Cuéllar y Jon Ander Serantes en detrimento del guardameta cedido por el Real Madrid. De hecho, en la rueda de prensa previa, defendió la titularidad del primero.

"Cuéllar va a ser el portero también mañana. Y no veo por qué en la fecha cuatro tiene que salir el portero. Cada semana me preguntan si va a salir Cuéllar. No sé si en todos los equipos le preguntan en cada jornada si va a salir el portero", dijo.

"Me sorprende esta cantidad de preguntas sobre un puesto que necesita tener al menos siete u ocho partidos para que el entrenador pueda valorar y más cuando Cuéllar ha sido el portero todo el año pasado. A mí me sorprende por qué hay tanto debate sobre ese jugador", añadió.

En cuanto a Lunin, declaró: "Es un chico que se está adaptando, que está conociendo a los compañeros, que está conociendo el idioma. Está viviendo una situación nueva y es un chico que nos puede sumar en determinados momentos. Ahora, mañana yo creo que el portero titular es Cuéllar. Yo siempre que he elegido un portero siempre le he dado seis o siete partidos para poder evaluarlo. Es un puesto especial. Cuando llegue la Copa del Rey, ya evaluaremos si es tiempo para cambiar o no", añadió.

Asimismo tampoco forma parte de los elegidos medirse al Eibar el centrocampista Javier Eraso, quien hasta la fecha había sido titular en los cuatro encuentros ligueros disputados por el conjunto blanquiazul.

Completan la nómina de ausentes los defensas Mauro Dos Santos, Ezequiel Muñoz y Kenneth Omeruo, el mediocentro José Luis García 'Recio' y los extremos Dani Ojeda, Alexander Szymanowski y José Manuel Arnaiz.

Así las cosas serán diecinueve los hombres disponibles: Cuéllar, Serantes, Juanfran, Nyom, Siovas, Bustinza, Tarín, Juanfran, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Vesga, Gumbau, Óscar Rodríguez, Sabin Merino, El Zhar, Rolan, Carrillo, En-Nesyri y Santos.