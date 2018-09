Bustinza: "Los del partido del Barcelona son tres puntos que valen lo mismo"

Madrid, 24 sep (EFE).- Unai Bustinza, futbolista del Leganés, consideró que no deben salir con ningún complejo ante el Barcelona y que los puntos que haya en juego serán igual que los demás pese a la entidad del rival.



"Piensas que se puede hacer. Es un equipo fuerte, no estoy descubriendo nada. Son tres puntos que valen lo mismo. Tenemos claro que son tres puntos que necesitamos y que están en juego. Vamos a ir a por ello", señaló en rueda de prensa.



"Si conseguimos no encajar goles contra este equipo significaría que estamos haciendo las cosas mejor. Es una prueba de fuego para limar esas situaciones que se han dado en estos partidos", comentó también.



El zaguero reconoció que trabajan en ese aspecto: "Estamos encajando muchos goles y estamos trabajando para ver qué podemos hacer para evitar eso y tratar de dar con las claves para estar más cerca de ganar".



Sobre la situación del equipo, último en la tabla, explicó: "Me siento muy tranquilo porque la situación complicada la estoy pasando con otros jugadores que están igual de comprometidos que yo y que tienen el mismo objetivo. Si yo no soy capaz de llevarlo a cabo sé que quien está al lado mío va a remar en la misma dirección. Es una situación nueva como club pero no es nueva para los jugadores".



"Tenemos jugadores con más experiencia en Primera, que saben lo que son este tipo de situaciones y gestionar la presión que puede suponer verse abajo. Los que estamos solo conocemos una medicina, que es tomarse cada entrenamiento como si fuese el último. A partir de ahí hay que tratar de quedarse con la conciencia tranquila de que todo lo que está en tu mano lo has puesto", expresó.



El futbolista se mostró ambicioso pese a todo: "Para nosotros, cada partido, cada día que podemos entrenar para disputar la Primera División, es un regalo. Una ilusión. Esa ilusión sigue viva. Queremos seguir en Primera y competir con los mejores. Es difícil que vaya a peor porque la idea es siempre ser un poco mejor. La mayoría son momentos bonitos y satisfactorios, nadie quiere perderlo. Y eso lo vamos a agarrar con las manos y los dientes".



Bustinza aseguró que respaldan al técnico Mauricio Pellegrino y trató la relación del plantel con este: "Él siempre nos ha pedido que aportemos y siempre nos transmite que aprende un montón de los jugadores. Fue el primero que quiso empaparse de aquello que es el Leganés para no perderlo y en base a eso seguir mejorando. La relación es cercana y el conducto de comunicación es de ida y vuelta".



Asimismo analizó la derrota ante el Eibar y aseguró que el equipo tenía muy trabajado el planteamiento e intentó llevarlo a cabo. Aún así reconoce que no les dejó buenas sensaciones: "Llevamos a cabo lo que sabíamos que iba a pasar aunque no supimos generar más de lo que tendríamos que haber generado. Sabíamos que iba a haber mucha disputa, que se iba a decidir en un centro lateral o algo así".



Además se refirió al bajón tras el gol encajado en Ipurua: "Es verdad que se pueden vincular esos bajones a cuándo recibimos los goles. Cuando la cabeza no va bien, se nota también en el físico. No creo que sea por no estar bien físicamente, es más porque te hace daño. Piensas en cosas que no son el juego y eso cansa. No creo que se pueda achacar a que estamos mal físicamente".