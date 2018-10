Rubén Pérez: "Setién se podía haber ahorrado su comentario"

Rubén Pérez, centrocampista del Leganés y reconocido seguidor bético, se refirió a las palabras de Quiqué Setién, técnico verdiblanco, en las que afirmaba que nunca le diría a su equipo que se metiera atrás como considera que hicieron los blanquiazules en el Benito Villamarín.

"Lo respeto totalmente, pero es un comentario que se podía haber ahorrado porque no consigue nada. Cada uno plantea el partido como le interesa y a nosotros contra el Betis allí nos interesaba jugar así. Respeto su comentario, aunque yo no lo hubiese hecho porque creo que no hubiese conseguido nada", explicó en rueda de prensa.

En ese choque el rival alcanzó el ochenta y dos por ciento de posesión: "Con balón los números están ahí pero es verdad que nosotros tuvimos ocasiones muy claras. No pudimos materializarlas, ellos consiguieron rematar una en los últimos minutos y se llevaron los tres puntos. Quizás si el partido hubiese acabado cero a cero no estaríamos hablando de la posesión".

Sobre el desarrollo del mismo, analizó: "A nivel defensivo hicimos un partido bueno. Sabíamos la dificultad que tenia jugar en el Villamarín, ellos están jugando muy bien, le juegan de tu a tu a todos los de Primera. Defensivamente planteamos un partido muy bueno aunque con balón es verdad que nos costó".

"Los diez últimos minutos podíamos haber jugado de otra forma, se un poco más listos. Después de correr como lo hicimos durante todo el partido en el Villamarín se nos fue un punto que nos hubiese venido muy bien", agregó.