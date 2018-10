Vesga: "El Leganés contactó conmigo casi desde el primer día de vacaciones"

Madrid, 24 oct (EFE).- Mikel Vesga (Vitoria, 1993) ha sido durante los últimos años constante objeto de deseo del Leganés. Los esfuerzos del conjunto blanquiazul por traerle cristalizaron finalmente el pasado verano y el mediocentro, cedido por el Athletic, está aclimatándose a un club que tiene estrechos vínculos con aquel del que viene, según desvela en una entrevista con EFE.



Pregunta: Era quizás uno de los jugadores más deseados por el Leganés durante los últimos años. ¿Cuántas veces se habían puesto en contacto con usted antes de venir?



Respuesta: No estoy muy seguro, pero es cierto que siempre he tenido la suerte de que han intentado que viniera, sobre todo este año que han hecho un gran esfuerzo. Estoy agradecido de poder tener la suerte de estar en esta familia.



P: ¿Por qué ahora era el momento idóneo?



R: Es un poco por cómo se han dado las circunstancias. El año pasado, la idea del Athletic era que me quedara y este era un poco lo contrario, querían que buscara minutos en otro lado. Para mí, era una buena oportunidad venir aquí.



Casi desde el primer día de vacaciones se pusieron en contacto conmigo y el sentir esa confianza, que realmente estén interesados en ti, dice mucho. Aparte los compañeros y excompañeros que han jugado aquí me han hablado siempre estupendamente del club.



P: Vive rodeado de gente que ha pasado por la cantera del Athletic. ¿Se puede decir que las bondades del Leganés se transmiten allí de generación en generación?



R: Eso parece. Será porque las cosas se hacen bien en este mundo que a veces es complicado. Creo que se transmiten unos valores muy similares a los que venimos trabajando en el Athletic y eso hace que cuando venimos aquí tengamos una buena adaptación y estemos siempre rindiendo en el club.



P: ¿Qué tiene el jugador del Athletic que encaja tan bien en Leganés?



R: Creo que somos muy trabajadores, muy humildes. Venimos y nos adaptamos a cualquier situación. Eso hace que en un club como este, muy familiar, nosotros nos sintamos bien. Allí también el ambiente es muy familiar.



P: ¿Le sorprende ver dónde está su equipo de procedencia?



R: Me sorprende porque los partidos que ha jugado ha dominado más, ha merecido quizás más. Nos pasa un poco a todos, hay partidos que mereces más y no consigues el resultado que quieres. Pero estoy seguro de que ellos, con la plantilla que tienen y por cómo juegan, llegarán más arriba.



P: ¿Por qué se va a salvar este año el Leganés?



R: Por cómo entrena, por cómo anima la gente. Jugar en casa es una gozada. El Leganés es una familia y esa unión hace que el club trabaje bien y merezca estar en Primera. Se ve que nos tienen bastante cariño en muchos sitios de toda España.



P: ¿Cómo consigue un futbolista no ponerse nervioso cuando los resultados no acompañan?



R: Es un poco también nuestra labor. Sabemos que ahora estamos empezando, todavía tenemos tiempo. Pero tenemos que trabajar también con esa presión y saber que hay momentos en los que podemos estar sufriendo pero tenemos que seguir adelante. Es importante que tengamos la mentalidad de ir a más y mirar hacia adelante porque al final, si no, te vas quedando atrás.



P: Rubén Pérez, Gumbau, Recio... ¿Es el centro del campo con mayor competencia al que se ha tenido que enfrentar?



R: Vengo del Athletic, que estábamos igualmente ocho el año pasado. Pero sí, el nivel que hay en el centro del campo este año es altísimo también y creo que es bueno. Cualquiera que sale es capaz de competir y entrenando esa competencia también es buena. Nos va a venir bien.



P: Es un mediocentro con llegada. ¿Se puede decir que hay en usted un delantero frustrado?



R: (Sonríe) No, para nada. Me gusta llegar al área pero en los últimos metros a veces se me complica. No he tenido yo alma de delantero nunca.



P: Uno de los sitios donde dio una mejor versión fue en el Sporting. ¿Entiende el enfado de la afición con el momento del equipo?



R: Es una liga muy complicada también. La de allí es una afición exigente y al igual que ellos apoyan al club, esperan recibir algo a cambio. No es fácil hoy en día sacar resultados, la presión es alta. Yo creo que la plantilla que tienen es buena, les estoy siguiendo este año también y creo que empezarán a sacar resultados. En Primera y en Segunda los equipos son cada día más competitivos y hay que tener paciencia.



P: ¿Qué aprendió del descenso con aquel equipo que va a intentar que no se repita para lograr esta vez la salvación?



R: Aprendí que juegas sobre todo con los sentimientos de mucha gente. Jugar con esa presión te hace madurar también. Confío en que este año no suframos tanto y consigamos el objetivo de la salvación.



P: Usted es el veintitrés del Leganés. ¿Quién es el verdadero veintitrés? ¿Michael Jordan o LeBron James?



R: Para mí, siempre ha sido Jordan pero es verdad que ahora le está dando la vuelta LeBron. Admiro muchísimo a los dos. Me encanta el baloncesto y por tanto se me hace muy difícil tener que elegir.



