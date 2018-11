Rubén Pérez: ´Siempre he tenido mucha confianza en mi´

Madrid, 1 nov (EFE).- Tras muchos años buscando un equipo que supiera apreciar sus virtudes Rubén Pérez (Écija, 1989) ha encontrado en Leganés su sitio. Fundamental en el esquema y líder en el vestuario, el canterano del Atlético de Madrid vuelve a enfrentarse a los rojiblancos. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: El Atlético nunca ha ganado en Butarque estando en Primera. ¿Qué le dice eso?

Respuesta: Creo que somos un equipo que siempre compite bien, contra los equipos grandes los números no son del todo malos. Seguramente hagamos buen partido y tengamos opciones de llevarnos la victoria.

P: ¿Le sorprende ver a dónde ha llegado el Atlético en los últimos años partiendo de lo que usted conocía?

R: El 'Cholo' Simeone le ha dado una estabilidad enorme al club. Cuando yo estuve allí era un club que competía muy bien pero que en ciertos momentos de la temporada le costaba sacar los resultados en campos difíciles. Ahora le puede jugar de tú a tú a todos.

P: ¿Le duele no haber tenido más oportunidades como rojiblanco?

R: Siempre estaré muy agradecido al Atlético porque me dio la oportunidad de formarme allí. Tiene un presupuesto grande y ellos no están para dar oportunidades a nadie porque se pueden permitir el lujo de firmar a los mejores. Siempre me ha quedado ahí esa espinita de haber podido tener alguna oportunidad más.

P: ¿Rubén Pérez, por sus características, tendría sitio en el Atlético del 'Cholo'?

R: Es muy difícil. Tiene centrocampistas increíbles, todos internacionales. Tienen una calidad tremenda y la verdad es que sería difícil. Pero esto es fútbol y nunca se sabe.

P: ¿Qué les enseñó la victoria contra el Barcelona que puedan aplicar al duelo contra el Atlético?

R: Que estamos capacitados para ganarle a cualquiera, que podemos competir con cualquiera con nuestras bazas. Todo pasa por el trabajo, por estar convencidos y sabiendo que oportunidades vamos a tener.

P: Cumple su tercera temporada en el Leganés, es uno de los capitanes. Tras haber pasado por varios clubes anteriormente... ¿Había perdido la esperanza de llegar a asentarse en algún lugar?

R: Es una cosa que tenía pendiente. Al final para un jugador la estabilidad es lo más importante y este año quizás aquí la he encontrado, tengo dos niñas y no es fácil todos los años ir cambiando de equipo. Aquí estoy muy contento, me siento muy valorado. Todo muy bien.

P: ¿En ese vaivén anterior a la etapa del Leganés hubo algún momento en el que tuviera dudas de sí mismo?

R: No, la verdad es que no. Siempre he tenido mucha confianza en mi, sabiendo que el fútbol es muy imprevisible y que no sabes realmente dónde vas a estar mejor. Con trabajo es cuando se obtienen los resultados. He tenido y estoy teniendo una carrera que cualquier niño hubiese deseado. Para mi es un sueño.

P: ¿Por qué parece haber encontrado la estabilidad en Leganés? ¿Qué le ha dado el club?

R: Creo que es un club que está creciendo, que cada año intenta hacerlo lo mejor posible y traer buenos jugadores. Este año nos está costando un poco más pero esperemos que tanto club, como jugadores, como cuerpo técnico consigan su objetivo y que el Leganés pueda seguir mirando hacia arriba que es lo más importante.

P: Hace unos meses se fue Gabriel Pires, jugador con quien habitualmente compartía el centro del campo. ¿Le quedó cierto sentimiento de orfandad en lo personal?

R: No me gusta hablar de los jugadores que ya no están. Es verdad que Gabriel ha dado al club mucho porque era un jugador que con balón daba siempre un apoyo, algo muy importante para un centrocampista. Pero creo que el club se ha reforzado bien. Los jugadores que han venido lo están haciendo bien y esperemos que consigamos los objetivos para que nadie se acuerde de los futbolistas que ya no están.

P: ¿Y con Asier Garitano le pasó al ser uno de los entrenadores que más ha apostado por usted a lo largo de su carrera?

R: El año pasado cuando nos dijo que se iba fue difícil para todos porque nadie veía un Leganés sin él. Pero esto es fútbol, en la vida todo el mundo intenta siempre aspirar a más. Él decidió salir y yo siempre he dicho que le estoy muy agradecido por lo que ha confiado en mi. Es una etapa diferente, ha llegado Mauricio con algunas ideas parecidas y otras diferentes. Creo que el equipo está creciendo, cada vez está mejor. Solo falta que lleguen los puntos para que se vea reflejado.

P: Se fueron ellos, han venido otros... ¿Cómo está siendo adaptarse a una plantilla con tantos rostros nuevos?

R: Está siendo difícil el inicio. Yo he estado muchos años yendo a clubes diferentes y la adaptación al principio siempre es complicada. Los que ya llevamos años aquí intentamos que se sientan bien para que puedan rendir lo antes posible a su nivel. Somos una plantilla amplia, no está siendo sencillo a nivel de resultados.

Lo más importante es que seamos conscientes de que no hay nadie más importante que el club ni que el equipo. Tenemos que ir todos a una porque si ganamos todos salimos beneficiados y si perdemos todos perjudicados.

P: ¿Les preocupa la situación en la tabla? Los supuestos rivales directos por el descenso están arriba y abajo hay equipos a los que se espera ver en puestos más altos

R: Debemos ser autocríticos, saber que no estamos en la situación que queríamos. Sabemos la dificultad que tiene jugar en Primera, los equipos que hay. Y que siempre es difícil ganar. Estamos al inicio pero tenemos que espabilar ya porque los puntos al final se echan en falta.

El año pasado empezamos muy bien y al final, aunque no peleamos por el descenso, siempre estabas con la duda. Lo importante es que el equipo compita bien, que tenga confianza, que seamos respetuosos entre nosotros. Eso es lo más importante para que sigamos con vida.

Carlos Mateos Gil