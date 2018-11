Pellegrino frente a su gran obra

El Leganés recibe la visita del Alavés en el estadio de Butarque en un choque que será especial para el entrenador argentino Mauricio Pellegrino, quien se verá las caras con el equipo al que guió hasta uno de los momentos más especiales de su historia, la final de la Copa del Rey.



No hace demasiado que el exdefensa de la Albiceleste se hizo cargo de los vitorianos en una situación de gran exigencia toda vez que el conjunto blanquiazul acababa de ascender a la máxima categoría del fútbol español de la mano de José Bordalás.



Desde el club se decidió que este último no continuara y se le dio las riendas a Pellegrino, con pasado como defensa central en el conjunto vasco y que contaba con experiencia en los banquillos españoles al frente del Valencia. Pese a ello se trataba de una apuesta arriesgada ya que su paso por esta última entidad acabó antes de lo previsto y que dejaban en sus manos un proyecto que presentaba grandes cambios con respecto al que la campaña anterior había competido en la categoría de plata.



En él chicos jóvenes y ambiciosos como Theo Hernández y Marcos Llorente, a los que el preparador llevó a alcanzar un gran nivel durante todo el curso en el marco de una plantilla repleta de nuevos nombres. No tardó demasiado en dar muestra aquel grupo de lo que podía hacer ya que en el arranque del curso sorprendieron logrando un empate ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y más adelante un triunfo contra el Barcelona en su visita al Camp Nou.



Posteriormente, y pese a encadenar algunos tropiezos, el equipo acabó estabilizándose hasta lograr la permanencia con seis jornadas aún por disputar. En paralelo fueron progresando en la Copa del Rey y tras superar de manera sucesiva al Nàstic de Tarragona, al Deportivo de La Coruña, al Alcorcón y al Celta de Vigo alcanzaron la final contra el Barcelona.



Con el estadio Vicente Calderón como telón de fondo, los hombres del técnico argentino lograron igualar el tanto inicial de Leo Messi pero acabaron cayendo por tres a uno, quedándose a las puertas de conquistar el trofeo.



Finalizada la campaña, Pellegrino decidió poner rumbo al Southampton inglés. Más adelante ambos caminos volverían a encontrarse pero en los juzgados toda vez que él y su cuerpo técnico reclamaban una cantidad económica por alcanzar la final copera.



Todo aquello es pasado y 'el flaco' afronta el enfrentamiento pensando más en su equipo que en lo vivido en Mendizorroza: "El Alavés ha sido importante en mi vida pero me motiva más por la necesidad que tenemos nosotros que por el rival que vamos a tener enfrente. Vienen muy bien, están muy fuertes. Será difícil para ellos y difícil para nosotros"



A la hora de comparar ambas entidades, explicó en sala de prensa: "Son clubes similares porque son pequeños, sencillos de manejar porque nos conocemos todos. En los dos, los valores del trabajo y de la humildad son moneda corriente, hay un gran espíritu de trabajo. Otra similitud puede ser que hemos fichado muchos jugadores nuevos, parecido a lo que sucedió allí". "El Alavés ha ido de menos a más, mejorando su plantel cada año pero sosteniendo el corazón del equipo, que ya estaba antes de que llegara yo", explicó también ante los medios de comunicación en la previa del choque.



Asimismo no quiso profundizar acercar de su salida: "Es un tema personal. Tomé una decisión que es mía. Lo he compartido con mi gente más cercana y suficiente. Es algo del pasado, me quedo con las cosas buenas que pasaron que fueron muchísimas. Cumplí con mi contrato hasta el ultimo día, no me fui. Terminó ahí y es parte del pasado".