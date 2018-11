Pellegrino y Abelardo, del Barcelona de Van Gaal a los banquillos de Butarque

Madrid, 23 nov (EFE).- El Leganés y el Alavés se cruzarán en el estadio de Butarque con motivo de la jornada trece de LaLiga Santander y eso supondrá asimismo que se verán las caras en los banquillos Mauricio Pellegrino y Abelardo Fernández.



Convertidos en técnicos, ambos se conocen de su etapa como futbolistas toda vez que coincidieron como defensas en las filas del Barcelona a las órdenes del holandés Louis Van Gaal durante la temporada 1998-1999.



Aquella fue la primera campaña de 'el flaco' en el fútbol europeo, a dónde llegó procedente del Vélez Sarsfield de su país natal. Por su parte Abelardo ya llevaba cuatro en el club azulgrana tras firmar procedente del Sporting de Gijón.



En total ambos compartieron titularidad en nueve choques oficiales que se saldaron con seis victorias, dos empates y una única derrota para los suyos durante un curso donde el equipo acabó proclamándose campeón de liga con setenta y nueve puntos, once más que el Real Madrid.



Después de aquella temporada Pellegrino puso rumbo al Valencia mientras que Abelardo aún aguantaría tres más en la ciudad condal. El destino quiso asimismo que los dos dieran por finalizada su carrera en el Alavés, el asturiano antes que el argentino, y que se hayan hecho cargo del conjunto vasco con posterioridad.



"Abelardo me parece un chico excelente, lo recuerdo como un compañero estupendo, de gran carisma y muy gracioso. Tengo un gran recuerdo de él y de Luis Enrique, que son de la misma tierra. Me ayudaron muchísimo cuando vine a España, que fue una experiencia dura al principio. Está haciendo un gran trabajo en el Alavés. Le felicito, me parece una gran persona", comentó Pellegrino en rueda de prensa.