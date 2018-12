Vesga: "Que nos empaten así, como ante el Sevilla, duele"

Mikel Vesga, centrocampista del Leganés, lamentó que su equipo se fuese con un empate del duelo contra el Sevilla gracias a un tanto de Wissam Ben Yedder en el tiempo de descuento.

"Es un empate ante un rival difícil que está haciendo las cosas muy bien, pero es verdad que teniendo en cuenta cuando ha sido el gol, teniendo casi los tres puntos en casa, duele. Seguiremos trabajando para que no vuelva a ocurrir", dijo en zona mixta tras un partido en el que marcó el gol de su equipo.

"Creo que hemos empezado medianamente bien la segunda parte y poco a poco, viendo el resultado, el equipo se ha echado quizás atrás aún estando ellos con uno menos. Quizás eso es lo que ha hecho que al final, en un buen centro, haya llegado un buen gol de ellos. Seguiremos trabajando para intentar cerrar estos partidos", indicó.

El futbolista consideró que la espesa niebla no influyó en el desarrollo del enfrentamiento: "En las distancias cortas se veía bien pero quizás mirando de área a área casi no se veía al portero. Para lo que es el juego, creo que no ha influido".

Además hizo balance de la labor del conjunto blanquiazul desde el arranque del curso: "Es un Leganés que ha ido de menos a más. El equipo está creciendo y es buena señal. Aquí en Butarque nos estamos haciendo fuertes, a cualquiera que ha pasado se la hecho muy difícil batirnos y esperemos que este crecimiento siga en el 2019".