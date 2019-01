Mauricio Pellegrino, un viejo conocido ´amenaza´ al Barcelona

El Camp Nou recibirá de nuevo la visita de Mauricio Pellegrino, jugador de la entidad en la temporada 1998-1999 y actualmente entrenador del Leganés tras fichar por el conjunto madrileño el pasado verano.

Será la tercera ocasión en que 'el flaco' visite el estadio como director de orquesta tras hacerlo una vez con el Valencia y otra con el Alavés. En el caso de esta última todavía se recuerda, pues salió de allí con un triunfo por 1-2. Esa derrota, sumada a la que encajaron contra el Betis de Quique Setién durante este curso, es la única que los azulgranas han cosechado como locales en LaLiga Santander desde el diecisiete de abril del año 2016. Todo un aviso que es más intimidatorio si se tiene en cuenta que el Leganés ya se impuso en Butarque hace unos meses. De hecho Pellegrino es el único técnico de la actual Primera División que le ha ganado dos encuentros ligueros al Barcelona. También un par de veces lo han hecho Diego Pablo Simeone y Paco López, pero sumando todas las competiciones.

Sin embargo, y pese a que parece haber descubierto puntos débiles donde otros no los encuentran, el argentino aseguró a EFE que no hay ninguna receta para superar a uno de los mejores equipos del mundo se pueda repetir en el tiempo. "No hay nada que se aleje más de una receta que ganar al Barcelona. Para ganarle se tienen que dar muchas cosas. Llámese un trabajo de equipo, creer, tener jugadores que lo sientan de la misma manera que lo siento yo, tener suerte, que ellos no tengan un buen día.... Se tienen que dar muchas cosas en un mismo día para que así sea", explica.

Lo sabe bien quien conoce la casa desde dentro y desde fuera, como local y como rival. Otro ejemplo de jugador que pasó por el club y ha acabado entregándose en cuerpo y alma a los banquillos. En aquel vestuario que dirigía el holandés Louis Van Gaal hubo más casos. Y muy sonados. Pep Guardiola se ha ganado el respeto de un gran número de compañeros de profesión. Luis Enrique ejerce como seleccionador español. Albert Celades ha entrenado a la sub-21. Frank De Boer dirigió al Inter, Abelardo trabaja en el Alavés... "La verdad es que no se veían tantos entrenadores potenciales en aquella plantilla. Puede ser que de Guardiola sí, me preguntaba por el fútbol argentino. De Luis Enrique nunca lo hubiera esperado porque siempre fue más un bohemio para mí, le decía 'el rebelde'. Abelardo era más un cachondo", señala. "Además en esa lista también está Sergi, que tenía personalidad. Philippe Cocu, que para mí tenía liderazgo y cuando ahora le escucho hablar es la misma persona. Sí que había en ese equipo, que también lo vi en Vélez, mucha capacidad de liderazgo", reconoce.

Liderazgo atesora también Messi, quizás la gran amenaza para su equipo esta jornada. Pese a ello, no quiere posicionarse en la comparación de este con Diego Armando Maradona: "Decantarse por uno es una gran injusticia, es como querer separar el sol y la tierra. Han sido y son dos personajes del fútbol, increíblemente son los dos argentinos. Creo que podemos disfrutarlo a su manera por la grandeza y por lo que han dado a nuestro fútbol".

Dar la sorpresa es difícil pero nunca se fue el Leganés en sus dos visitas anteriores sin plantar batalla y generar problemas. Ahora además viajan guiados por Pellegrino, el hombre tranquilo que tumbó dos veces al Barcelona.