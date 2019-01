Victoria Pavón reconoce que no gustaron las declaraciones de Valverde

Madrid, 22 ene (EFE).- Victoria Pavón, presidenta del Leganés, reconoció que no le gustaron las declaraciones de Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, tras el encuentro que midió a ambos conjuntos y en las que este último consideraba que el gol de Luis Suárez era 'como un piano' al tiempo que entendía que al portero Iván Cuéllar no le había pasado nada.

"De ese tema prefiero no hablar pero, lógicamente, no me han gustado. No espero ninguna disculpa de Valverde. Al final cada uno tenemos nuestra guerra, esa es la de ellos", comentó ante los medios de comunicación.

Pavón acudió al anuncio de un acuerdo para impulsar el deporte de base en la ciudad y allí aseguró que no ha recibido ninguna llamada de LaLiga o de la RFEF y que no sabe nada de una posible iniciativa de los aficionados blanquiazules para protestar en el minuto doce del próximo partido.

Asimismo quiso pasar página: "Ayer hablamos en muchísimos medios, estuvimos todo el día con ello. Hemos dicho que pasábamos página, que no hablábamos más del tema y lo que queda es centrarse en el próximo partido".

"El equipo hoy ya ha empezado a entrenar. Nos centramos en esta semana, en nuestro partido y nos olvidamos de todo esto. No creo que tenga por qué perjudicar, ni mucho menos", comentó de cara al choque contra el Eibar.

Además se refirió al sistema de videoarbitraje VAR: "Yo creo que ayuda a que el fútbol sea más justo, es humano que el árbitro se pueda equivocar. Está claro que está esa polémica abierta porque hay jugadas que son susceptibles, otras no. Faltan todavía limar un muchísimas cosas". EFE