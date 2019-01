Santos: "Sentimos impotencia, el VAR ya nos ha perjudicado varias veces"

Leganés (Madrid), 23 ene (EFE).- Michael Santos (Montevideo, 1993) acaba de volver a los terrenos de juego tras superar una pubalgia y lo hace con el objetivo de hacerse con un hueco y ayudar a la salvación del Leganés. El uruguayo mantiene vivo además el sueño de volver a la selección. EFE le entrevistó en exclusiva.



Pregunta: Acaba de salir de una pubalgia. Es una lesión que a muchos les aparta varios meses pero en su caso los plazos parecen haberse acortado. ¿Ha sido por elegir bien el lugar donde operarse o por ser de menos gravedad que otras?



Respuesta: Me dolía arriba y me habían recomendado ir a Alemania a operarme porque la doctora es una de las mejores operando esa parte del pubis. La verdad es que decidimos bien porque un mes después de la operación, ya volví a los campos.



P: Entre ese problema físico y que había pasado a tener menos oportunidades estuvo casi dos meses en blanco. ¿Qué sintió cuando salió al final del partido en el Camp Nou?



R: Volver después de dos meses sin aparecer en los campos y más allí... contento. Además me sentí bien, me sentí ágil pese a la operación. Fue un alivio porque venía jugando con dolores antes. El otro día, y esta semana, no sentí ningún dolor.



P: Ese partido contra el Barcelona ha dado mucho que hablar por la acción de Luis Suárez con Iván Cuéllar. Usted es uruguayo aunque no sé si se conocen fuera de lo profesional. ¿Tuvo la oportunidad de hablar después con el delantero? ¿Comentaron la jugada?



R: No comentamos nada. Son decisiones que se toman ahí, que las toma el árbitro y el grupo del VAR. Al final la televisión lo dice todo, es gol en propia puerta de Cuéllar tras recibir un planchazo de Suárez. El juez dio el OK y el gol fue válido.



P: ¿Cómo se sienten en el vestuario? ¿Hay rabia? ¿Hay impotencia? ¿Esto hace que se motiven más?



R: Sentimos un poco de impotencia porque el VAR ya nos ha perjudicado varias veces. Pero al fin y al cabo tenemos que pasar página, porque viene ya otro partido y tenemos que concentrarnos en él.



P: ¿Siente que Suárez va a veces demasiado al límite con su actitud en el campo? ¿Entiende que a algunos les genere rechazo su modo de comportarse en ocasiones?



R: Creo que es un jugador competitivo y muchos saben que los uruguayos somos así, vamos al límite siempre. Si sale bien, sale bien. Y si sale mal, vamos a seguir intentándolo hasta lo último. A mi me gusta cómo juega Suárez porque siempre va al límite y es un delantero difícil de controlar.



P: Ser ahora delantero y uruguayo es un problema mayor que antes porque hay que competir por un puesto en la selección con Suárez, Cavani, Stuani o Maxi. ¿Supone un estímulo o resulta frustrante?



R: Está bueno, porque son muy buenos jugadores y uno tiene que dar el máximo de sí mismo para llegar a su nivel o pasarlo. Ellos están en grandes equipos además y la competitividad entre uruguayos siempre va al límite, el que afloje se queda atrás. Yo estoy tranquilo. Estando bien y dando mi mejor nivel espero volver a la selección, nunca hay que perder la esperanza. Yo seguiré trabajando día a día, seguiré mejorando.



P: Hablemos del Leganés. ¿Se están cumpliendo las expectativas que traía cuando vino o esperaba otra cosa?



R: ¿Personales o grupales?



P: Ambas



R: En lo grupal va a ser difícil estar arriba, sabía que veníamos a tratar de salvarnos y después a escalar posiciones. Pero es muy complicado. Hay equipos grandes como el Villarreal que está en zona de descenso. Por ahora tenemos el cuello fuera del agua y respiramos pero tenemos que seguir trabajando día a día para dar el salto y salir de esas posiciones de abajo.



En lo personal, la pubalgia me ha impedido estar en algunos encuentros. Espero estar a tope para estos meses que quedan.



P: Se habla en varios sitios de su posible salida del club en invierno. ¿Alguien de la entidad le ha dicho algo?



R: Eso es todo mentira. Me reuní con el cuerpo técnico y con Felipe y me dijeron que contaban conmigo pese a la pubalgia y a la operación. Que habían traído a otro delantero por la forma de jugar de Mauricio, que ahora pasó a dos puntas y tenía pocos delanteros. Me dijeron que quedaron sorprendidos porque la prensa había dicho eso.



P: ¿Usted está tranquilo entonces? ¿Tiene la idea de seguir hasta final de temporada y pelear por el puesto?



R: Sí, estoy tranquilo. Sé que cuando vuelva a mi nivel, que ya lo estoy haciendo, competiré para estar entre los once.



P: Este nuevo sistema con dos delanteros... ¿le gusta más o menos?



R: Se ven buenos resultados y creo que podemos hacer mucho más con dos delanteros que con uno. En lo personal, me gusta.



P: Veo en las redes sociales que parece tener una relación idílica con su hijo. Incluso lleva su cara tatuada en el pecho si no me equivoco. Cuando un futbolista tiene una vida personal plena... ¿Eso se nota en el campo o una cosa no afecta a la otra?



R: A veces se nota. Por ejemplo, estuve sin verlo un año y se nota mucho en lo psicológico y también en algunas cosas dentro del campo. En la concentración, a la hora de ponerse a pelear con rivales sin sentido... creo que sí que afecta.



P: A los dos les encantan los súper-héroes. ¿Cuál sería si pudiese elegir uno?



R: Spiderman, porque le gusta a mi hijo.



P: ¿Y qué 'súper-poder' le gustaría tener?



R: Me gustaría poder leer la mente de las personas porque hay mucha gente que es muy falsa y muy arrogante. Me gustan que me vengan con las cosas de frente.



P: Me llama la atención, además, que llevó ortodoncia. No muchos futbolistas lo hacen por vergüenza. ¿Es a veces el jugador esclavo de su estética?



R: Sí, puede ser. Yo la llevo por protección, porque de pequeño me lastimé dos dientes y me los pude arreglar de mayor.



P: ¿Pero hay mucho 'postureo' en el fútbol?



R: Yo creo que sí. Pero son cosas de cada uno. A mí si salgo lindo o feo en las fotos no me interesa, a veces quiero compartir con la gente lo que estoy viviendo pero no para ver si estoy lindo o feo, sino para acercarme más a los fans. EFE



Carlos Mateos Gil