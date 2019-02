Diego Reyes: ´El Leganés me ha hecho sentir en familia desde el primer día´

Madrid, 1 feb (EFE).- Diego Reyes, defensa central que ha llegado en el mercado de invierno al Leganés como cedido desde el Fenerbahce turco, explicó que ha fichado por el club español "por el tipo de institución que es, muy familiar, muy comprometida".



"Me lo demostraron desde el principio cuando hablaron con mi agente y dijeron que me querían. Creo que el contacto siempre estuvo ahí y me ilusionó muchísimo regresar a Laliga. Esta institución me ha hecho sentir en familia desde el primer día que estoy aquí", declaró.



"Mis expectativas primordialmente son ayudar al Leganés a estar donde se merece, que el equipo se muestre mejor y poner mi granito de arena. Lo más importante es el equipo, no tanto yo. Pero vengo a tratar de jugar, a sumar minutos", señaló también.



La operación a punto estuvo de no cerrarse toda vez que su nueva entidad necesitaba liberar una de las fichas de extracomunitario: "Siempre tuvimos confianza en que podríamos estar en esta gran institución, por eso nos quedamos aquí desde el martes con la tensión y los nervios de saber si se iba a hacer o no pero confiados en que se lograría. Gracias a Dios estamos aquí y esperamos retribuirles dentro del campo con esa misma confianza que ellos nos tuvieron".



El jugador que abandonó el equipo para que él se incorporase fue el uruguayo Diego Rolan, con el que Reyes coincidió en las oficinas del estadio de Butarque: "Estamos acostumbrados dentro del fútbol y creo que de lo que menos hablamos es de que se iba y de que yo llegaba. Le pregunté sobre su caso, sobre cómo estaba él personalmente. Contentos y felices los dos de estas nuevas oportunidades que se nos dieron en el camino".