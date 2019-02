Pellegrino: "El Betis está en uno de los mejores momentos del año"

Pellegrino: "No estoy de acuerdo con que no nos guste el balón"

Pellegrino: "No estoy de acuerdo con que no nos guste el balón"

Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, habló acerca del estilo de su equipo antes de medirse al Betis y después de que tras el encuentro de la primera vuelta el técnico rival, Quique Setién, cuestionara el mismo.



"Una cosa es lo que se ve en el campo en un partido particular. Yo no estoy de acuerdo con que no nos gusta el balón. No estoy de acuerdo con eso. Es una discusión en la que no quiero entrar. Hay que respetar a cada uno a su manera. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro como para hablar de los demás. Respeto todos los estilos. Cada uno lo hacemos lo mejor que podemos con nuestras posibilidades, respetando siempre a los adversarios", comentó en sala de prensa.

Preguntado acerca de si el equipo se va pareciendo a lo que él quiere, expresó: "Por momentos sí, por momentos no. En los partidos y los momentos de los equipos, se van ensamblando. A veces se crece, a veces se estancan. Depende de la solidez, de contra quién juegues. A veces los rivales también cuentan".

"Estamos en un momento bueno por varios factores. Tenemos a casi todos los jugadores del equipo bien. Para mí eso es importante. Hay buen clima en el equipo. Estamos trabajando con mucha humildad. Son los cimientos del equipo y me dan ilusión para lo que falta", añadió.

Sobre el choque ante el Betis, señaló: "Es un partido importante para nosotros. Porque lo necesitamos, porque todos los partidos son vitales tratando de mejorar lo que venimos haciendo. Yo creo que tenemos que tratar de seguir con nuestra racha. Sabemos que es un rival difícil. Complica a los grandes y a los chicos. Está teniendo uno de los, para mí, mejores momentos del año. Nos enfrentamos a un rival con mucha calidad".

"Cuando un equipo tiene un buen momento es por muchos factores. Tienen buenas individualidades, gran sentido de equipo, su juego colectivo es bueno, defienden bien porque son compactos, son agresivos cuando van arriba y tienen pegada en momentos puntuales. Eso se consigue con trabajo, con repetición, con defender una idea. Se consigue por muchos aspectos y mucho trabajo. Por algo está en ese momento", opinó también de los andaluces.

Asimismo no cree que a estos les pese haber jugado en la Copa del Rey durante la semana: "Con equipos de tanto nivel, es difícil poder evaluar esa situación. Lo que sí, cuando uno tiene muchos partidos es más complejo prepararlos que cuando tienes menos. Teóricamente. Hay equipos que están más acostumbrados a jugar asiduamente como el caso del Betis".

"Viene de jugar Europa League y la Copa, haciéndolo bien. Tienen mucho nivel en su plantilla. Ves los que no juegan y ya son de muchas garantías. De nuestro partido al próximo tienen mucho espacio. No creo que sea una gran dificultad", agregó.

Pellegrino confirmó que Alexander Szymanowski ya ha realizado trabajo completo con el equipo en algunas sesiones pese a que no quiere poner fecha a su vuelta y reconoció que tiene dudas sobre si el argentino Guido Carrillo entrará o no en la convocatoria.

Por otro lado habló de Óscar Rodríguez y su temporada: "Cuando un jugador está repitiendo partidos como él, es porque creemos que lo está haciendo bien o es de las mejores posibilidades que tenemos en el equipo. Yo creo que tiene una temporada regular".

"Pero cuando no está fino a nivel técnico, es un chico que trabaja, ayuda, ha mejorado mucho esos aspectos. Tiene que creer mucho en su capacidad. Es muy joven. Su primer año a este nivel. Ha madurado rápidamente. Todo jugador está sujeto a mejorar pero su mentalidad está siendo bueno incluso en las situaciones difíciles", manifestó.

Además afirmó que valora varias opciones para suplir la baja de Nyom. Una de ellas es la de Juanfran, quien estuvo cerca de salir en invierno: "Muchos jugadores han tenido la posibilidad de salir porque les han llamado y voy a respetar todos los jugadores que están en el equipo y que veo que tienen intención de ayudarlo. Desde dentro y fuera del terreno de juego".

"El ida y vuelta de jugadores cuando están cedidos es algo natural. Que vayan hablando y pensando con otros equipos. Vuelvo a repetir, no me afecta en nada lo que haya pasado en el mercado invernal. Estoy contento con el plantel. Hemos buscado jugadores que no han podido venir pero estoy satisfecho con el plantel que tenemos", añadió.

En cuanto a la lucha por la permanencia, apuntó: "Lo más importante es lo que hacemos nosotros. Es el principio y final de todo. Uno mira un poco a los costados cuando faltan tres o cuatro jornadas. Ahora las cuenta siempre salen si hacemos bien el trabajo, ganamos, hacemos buenos partidos... da igual lo que hagan los demás. Eso es así con todos los rivales".

"En el mundo del deporte podemos controlar las dinámicas, la preparación... nuestro resultado no. Imagina el de los rivales. Poner la energía ahí.... bueno, es un deseo. Todos deseamos cosas. Otra cosa es la realidad", finalizó.