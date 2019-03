Eraso: "No me sorprenden las cosas buenas que le están pasando a Valverde"

Leganés (Madrid), 13 mar (EFE).- Javier Eraso (Pamplona, 1990) es uno de los jugadores que ha vivido más de cerca el crecimiento del Leganés. Jugó con él en Segunda B, en Segunda y ahora lo hace en Primera tras un paso por el Athletic de Ernesto Valverde.



Menos protagonista que en otras campañas, intenta recuperar el puesto tras ser titular en el último encuentro ante el Atlético. Resignado con el penalti que les costó la derrota en el Wanda Metropolitano, ya piensa en el trascendental duelo ante el Girona.



Pregunta: Se acerca la visita del Girona. ¿Qué porcentaje de la salvación les puede dar una victoria contra ellos?



Respuesta: Hablar de porcentajes... Faltan doce jornadas y es un poco arriesgado pero es verdad que una victoria contra ellos nos acercaría mucho al objetivo. Esa es nuestra pelea.



P: Fueron el último rival del Atlético antes de ser eliminado por la Juventus en la Liga de Campeones. ¿Se veía venir?



R: No, para nada. Yo por lo menos personalmente no creía que pasaría eso. Pero así es el fútbol, esas cosas pasan y eso es lo bonito de este deporte.



P: El partido del Wanda lo perdieron con un gol de penalti. ¿Era?



R: No sé si era pero si tienes el baremo para pitar ese penalti tienes que tener el valor de pitar los otros dos. No entendemos mucho el VAR, en unas decisiones entra y otras no. Incluso llegó a revisar el que le hicieron a Arnaiz y no entiendo por qué no se atreven a pitarlo. Si es penalti, es penalti. ¿Penalti tonto? Pues hay que tener más cuidado. El de Omeruo también es una patadita, un penalti tonto. Eso en el centro del campo se pita falta.



P: A veces da la sensación de que el VAR funciona bien en otras competiciones pero no tanto en España. ¿Lo piensan los jugadores?



R: La sensación que tienes es que cuando pasa una cosa de estas volvemos siempre al mito de que los arbitrajes favorecen a los grandes. El Atlético nos podía haber ganado de cualquier manera pero se te queda la espina de que te gana con un penalti tonto habiendo en el otro área dos. Esas cosas crispan un poco al jugador.



P: Ante el Atlético volvió a ser titular, la primera vez en liga desde el 10 de noviembre. ¿Cuando se tiene menos protagonismo se disfruta más saliendo de inicio?



R: Lo tienes más en cuenta, intentas disfrutar esos minutos un poco. Pero a la vez sabes que es más difícil porque no tienes esa chispa, ese ritmo. Tienes que intentar poner en el campo lo que has entrenado y dentro de la competición intentar disfrutarlo.



P: ¿Cómo de cerca estuvo del Alavés en invierno?



R: Surgió esa posibilidad, podía ser bueno tanto para mi como para el club. No se dio y hay que pasar página.



P: ¿No se dio por el club o por usted?



R: Fue un poco de todos. El club pensaba que yo tenía que estar aquí. Tengo contrato, contaban conmigo. No hay nada más que hablar.



P: Si su situación no cambia hasta el verano... ¿Se plantea irse?



R: A nadie le gusta estar un año entero sin jugar. Tengo un año más aquí de contrato. Siempre he dicho que esta es mi casa, quiero mucho al Leganés, me siento cómodo aquí y me tratan bien. Lo primero será pelear aquí pero si hay cambio de pensamiento respecto a mi porque no he jugado y me quieren sacar, se valorará todo.



P: Ha vuelto Zidane al Real Madrid. ¿Se imagina a Asier Garitano retornando algún día al Leganés?



R: Creo que no pasará eso porque él tuvo una etapa mágica aquí. La cerró y creo que no hay que volver al pasado. Él ahora tiene que hacer su camino, seguro que en verano le saldrán cosas. Cogerá algo e intentará demostrar que es entrenador de Primera.



P: Le pregunto por otro Garitano, Gaizka. ¿Le sorprende que haya resucitado al Athletic desde el banquillo?



R: No porque aunque estaban abajo les veo un equipo para estar entre los ocho primeros fácilmente. He estado con ellos y valoro la capacidad que tiene ese equipo, los jugadores, el compromiso, la conexión entre ellos. No me sorprende que hayan tirado para arriba, sabía que tarde o temprano iba a pasar. Ojalá sigan subiendo más.



P: ¿Usted cree que ha cambiado solo lo mental?



R: Son un poco más ordenados, es un poco más el Athletic que ha sido siempre. Mucha garra, centros, achuchando... Les ha venido muy bien, saben a qué juegan y a ver si siguen para arriba.



P: Llegado el caso... ¿Viviría una tercera etapa en el club?



R: No. Voy haciéndome mayor, hay chavales muy buenos. Creo que mis dos años en el primer equipo fueron muy buenos pese a no jugar, me sentía muy cómodo y muy querido allí. Me quedo con esos dos años.



P: Durante su última etapa en el Athletic le entrenó Valverde. ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo en el Barcelona?



R: Muy bien, no me sorprenden las cosas buenas que le están pasando. Es un entrenador muy normal, muy sensato, muy coherente. No intenta inventar nada, sabe el equipo que tiene, sabe sacar el mayor rendimiento. Se está demostrando que lo está haciendo muy bien.



P: ¿Le guarda algo de rencor por no haberle dado más oportunidades?



R: No porque yo ya sabía qué jugadores tenía por delante en el equipo. Era una situación difícil para mi, no tenía ni veinte partidos en Primera. Aprendí mucho y sé que él me valoraba.



P: ¿Cree que se le dirige igual a Messi que a usted?



R: No, es como decir si tu te diriges igual a tu jefe que a un amigo. Messi es el mejor del mundo, de la historia. Hay que tenerle bien cuidado, un respeto tremendo e intentar que saque el mejor fútbol que tiene. Mi opinión es que él te gana partidos, te resuelve una eliminatoria. Y tienes que tenerle contento.



Carlos Mateos Gil