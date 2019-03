Pellegrino: "Me sorprende jugar un lunes siendo el Real Madrid"

Madrid, 15 mar (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, aseguró verse sorprendido por el hecho de que su equipo reciba un lunes al Real Madrid, en el estadio de Butarque (15 de abril), y no otro día de la semana.



"A mí me sorprendió siendo el Madrid pero bueno, ya no tiene más competiciones europeas y puede ser un partido con buena cuota de pantalla por ser el Madrid. Poco podemos decidir los entrenadores para decidir los horarios. Tratemos de disfrutarlo. Tratemos de valorar que viene el Real Madrid a casa. Que es un partido de Primera división. Tratemos de hacerlo lo mejor", dijo.



Antes de ello, llegará esta jornada la visita del Girona: "Es muy buen equipo. Sobre todo fuera está haciendo buenos partidos. Juega bien, tiene gol, velocidad, altura... es un equipo que tiene muchas herramientas para generar peligro".



"Tiene delanteros como Stuani y Portu que son muy peligrosos. Borja es muy inteligente también. Es un equipo que juega bien al fútbol. Además tiene herramientas para hacer peligro. Fuera están en una buena racha. Será un partido muy complejo", añadió.



Pese a esas individualidades cree que destacan por el colectivo: "Los hace fuertes su manera y estilo de juego. Tienen un buen portero. En defensa son fuertes. Sus laterales tienen proyección. Tienen juego por dentro y velocidad. Portu es rápido y Stuani es un rematador que no necesita mucho para generar peligro. Es equipo difícil como equipo".



Pellegrino considera los tres puntos 'importantes' para la salvación, pero cree que queda mucho: "No termina LaLiga mañana. Por mucho que ganemos no se termina nada. Hay que tener una mirada de atención por el rival que tenemos, pero también de exigencia, de tratar de mejorar lo que nos toca mejorar".



Para lograr el objetivo confía en que Burtarque siga siendo un fortín: "La mayoría de triunfos han sido en casa. Ojalá que la gente nos acompañe y que nosotros podamos mostrarles un buen partido. Que queremos ganar, que hay ambición. Juntos seremos más fuertes ante cualquier adversario".



Además confía en que el arbitraje no les perjudique: "Yo siempre deseo que de lo que menos se hable es del arbitraje, y que se hable de que nosotros hicimos un buen partido y marcamos goles. Hemos salido perjudicados y beneficiados como muchos equipos".



"Es verdad que hay jugadas que, bueno, han sido dudosas. Pero pasa siempre. Lo que deseo es que tengan un buen partido y que no hablemos de ellos", agregó ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la instalación Deportiva Butarque.



Preguntado por la vuelta del portero Iván Cuéllar tras un partido de sanción, señaló: "Todos son importantes. Cuantos más jugadores tenga el equipo a su mejor nivel, mejor es para nosotros. Hemos demostrado que muchos, por más que no están jugando muchos minutos, están listos para jugar bien. Eso habla de su preparación, de que ayudan al equipo. Por suerte tengo mucho donde elegir".



Ante la posibilidad de que el partido pueda utilizarlo parte de la afición rival como altavoz para reclamar la independencia de Cataluña, por la convocatoria al respecto realizadas por algunas entidades soberanistas, dijo: "Espero que no haya ningún problema. Que sepamos separar el tema deportivo del político. No me siento capacitado para opinar de política. Sólo deseo que haya un buen espectáculo, un gran partido. Que hablemos de fútbol".



En relación a la clasificación de su equipo, indicó: "Pensamos partido a partido. Los jugadores no entrenan pensando en la tabla. La tabla a veces es un factor limitante si lo tomamos desde esa perspectiva, pensando a dos meses vista. Ellos saben que deben salir a responder cada partido. Para eso tienen que entrenar cada semana".



"En esta Liga todos los equipos están muy preparados para competir. Hay muchísimo nivel. No te puedes quedar ni un segundo. Así tenemos que hacerlo en este partido. Pensar más allá no es necesario. Cuantos más puntos tengamos, mejor, pero es una situación buena si nos trasladamos a cuatro o cinco meses atrás. Tenemos que mirar las cosas buenas que hemos hecho y seguir por ahí", completó.



Por otro lado, valoró positivamente que seis futbolistas que están a sus órdenes vayan a ser internacionales: "Es una buena noticia. Les deseamos lo mejor a los chicos. Es difícil porque vienen sobre la hora, con muchos partidos, más viajes... es un desgaste".



"Pero yo creo que cuanto mejor estemos aquí, más posibilidades tendrán de ir con sus países nuestros jugadores. Hoy un jugador de LaLiga siempre acapara las miradas de los países de donde vienen. Es una de las ligas más competitivas que hay. Es un privilegio para pocos", finalizó.