Txema Indias analiza la planificación del nuevo Leganés

No ha terminado la temporada, pero los clubes ya se encuentran trabajando de cara a la siguiente. Es el caso del Leganés, que afrontará su cuarta campaña consecutiva en la máxima categoría del fútbol español.



La agencia EFE analizó junto a Txema Indias, director deportivo del club, la situación de mercado de algunos jugadores del primer equipo blanquiazul.



- Carrillo: "Lo primero que hay que hacer es sentarse con él. Intuimos y creemos que está contento, la continuidad del entrenador que conoce y ha tenido en otros equipos puede ser importante. Pero no hay que olvidarse que es propiedad de otro club y no sabemos qué quiere o el pensamiento que tiene con él. Tenemos cosas ganadas pero eso no quiere decir que la continuidad vaya a ser fácil".



- Cuéllar: "Todavía no nos ha dicho que no sigue. Queda una semana de competición y a partir de ahí es cuando habrá que hablar de las situaciones y ver qué pensamiento tiene cada jugador".



- Lunin: "No renunciamos a él pero pertenece al Real Madrid. Su cesión no ha sido como esperaban a nivel de minutos de juego. También se ha merecido jugar más porque su comportamiento ha sido espectacular y a nivel de entrenamientos estamos muy satisfechos con él, creemos que es un portero de Primera División porque así lo ha demostrado cuando ha participado.



Tiene que volver a su club, somos conscientes de que confían y mucho en él. A partir de ahí estaremos atentos porque nos consta también que Lunin ha sido feliz aquí más allá de que está claro que la felicidad te la da el acumular minutos".



- Óscar Rodríguez: "Creo que tenemos mucho ganado. Vino casi de puntillas y todos conocíamos la calidad y el talento que tenía. Pero ninguno sabíamos que fuera a dar el rendimiento que ha dado. Mauricio fue el que se atrevió a ponerle y el que le ha sacado rendimiento de verdad.



Puede tener muchos rumores de otros equipos pero la continuidad de nuestro entrenador, que ha confiado en él, espero nos pueda ayudar siempre y cuando el Real Madrid tenga pensado cederle otra vez. Si se lo queda en propiedad, no tenemos ninguna opción".



- En-Nesyri: "En nuestra planificación Youssef está, es delantero nuestro y apostamos el año pasado por él pagando un traspaso importante para nuestro club. La idea es que siga creciendo con nosotros pero hay situaciones que no controlamos y si en el futuro viene a por cualquier jugador nuestro un club y paga la cláusula poco podemos hacer. Ojalá que siga con nosotros porque creo que sería bueno para el rendimiento a nivel deportivo.



Su posible marcha es una situación que a día de hoy no se ha dado. Es verdad que se puede dar pero ahora Youssef está centrado en el partido del Huesca, está centrado en la concentración con su país (Marruecos) para disputar un torneo muy bonito. A partir de ahí aventurarnos a lo que pueda pasar... no lo debemos hacer".



- Braithwaite y Omeruo: "En esas situaciones lo primero que hay que saber es que los jugadores estén a gusto en el club, que creo que es así. Lo damos por hecho pero nos lo tienen que decir ellos. Si están a gusto y contentos en el Leganés, podríamos dar pasos. Vinieron como cedidos y nos han dado rendimiento, nos gustaría que pudiesen seguir con nosotros. Pero cuando hay otro club por medio, que es propietario de ellos, tenemos que esperar y ver qué va sucediendo.



- Salidas: "A día de hoy nadie ha dicho que quiera irse. Queda el partido de Huesca y A partir del lunes me imagino que tendremos constancia de cosas si tienen que pasar.



Fede Vico y los cedidos en otros clubes: "Los jugadores buenos generalmente suelen tener cabida. Veremos qué pasa con Fede Vico y el Granada, si asciende o no. Todos los cedidos están metidos en nuestra planificación y a partir de ahí vamos a ver qué pasa hasta primeros de julio, cuando el equipo vuelva a rodar otra vez".