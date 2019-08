Cuéllar: Simeone ha inculcado una mentalidad, una forma de pensar y de crecer

Leganés (Madrid), 21 ago (EFE).- Mucho ha pasado desde que Iván Cuéllar (Mérida, 1984) coincidiera como jugador con el 'Cholo' Simeone en el vestuario del Atlético. El argentino se hizo entrenador pero 'Pichu' sigue ejerciendo como portero. Y a un gran nivel.



Clave en la última campaña del Leganés, ha decidido seguir pese a que se especulaba con su salida en verano. EFE le entrevistó en exclusiva antes del duelo contra el conjunto rojiblanco.



Pregunta: ¿Cómo de bueno es que un equipo como el Leganés se acostumbre a jugar contra el Atlético? ¿No se pierde un poco la perspectiva de lo difícil que es estar en Primera?



R: Imagino que eso dependerá de la mentalidad que tenga cada uno. Nosotros sabemos perfectamente que cada día es una oportunidad. El poder entrenar en estas instalaciones, el poder estar en Primera, el poder codearnos con los más grandes...



Creo que esa perspectiva desde dentro no ha cambiado y desde fuera pido que sea igual. Hay que valorar en todo momento de dónde venimos, tener los pies en el suelo y no cambiar esa mentalidad puesto que nos equivocaríamos y haría que ese error nos persiguiera durante todo el año. No estamos para eso.



P: Es un Atlético muy diferente al que usted conoció. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el 'Cholo' Simeone en ello?



R: La máxima en todo. Ha inculcado una mentalidad, una forma de pensar y de crecer. Creo que no es nada fácil. Este año plantarlo en una plantilla donde hay muchos cambios es difícil, sin duda alguna. Pero hemos visto que en pretemporada ha dado resultado y durante la temporada no me cabe ninguna duda de que también lo dará.



P: En la otra portería va a estar Jan Oblak. Muchos dicen que ahora mismo es el mejor portero del mundo. ¿Qué le hace diferente?



R: El cometido y el objetivo del portero es el mismo pero es verdad que ha ido creciendo conforme ha ido creciendo el equipo. Un portero gana en seguridad cuando ve que a nivel táctico el equipo no sufre. La solidaridad defensiva de todas las líneas del Atlético hace mucho para esa seguridad. Además hay que resaltar todas las características que tiene él como portero individualmente.



P: El guardameta es una figura clave en todo equipo. En su caso, por ejemplo, fue elegido mejor jugador de la temporada pasada en el equipo. ¿Se siente importante en Butarque?



R: Importantes somos todos pero me siento bien, cómodo. Siento que puedo ayudar, que mi figura en la plantilla puede hacer mejorar a otros compañeros y viceversa. El proyecto para mi es ilusionante y el día a día es vital para seguir creciendo y seguir formándome.



P: Pese a esos reconocimientos desde algunos sectores se pedían el año pasado más minutos para Lunin. ¿Le dolió?



R: No, para nada. Cada persona está en su derecho de tener sus gustos y sus inquietudes. Entiendo perfectamente que habrá gustos por otros jugadores y eso no quiere decir nada. Creo que en todo momento esos comentarios irían dirigidos para mejorar el equipo y todo lo que sea mejorar al Leganés, es bueno para todos.



P: Ahora él se ha marchado al Valladolid. Usted sonó para irse allí en verano. ¿Cómo de cerca estuvo aquella salida?



R: Había una posibilidad como existían otras. Como jugador me siento súper agradecido hacia toda aquella persona que haya podido fijarse en mi para incluirme en un proyecto de futuro en cualquier plantilla. Como profesional estoy satisfecho porque eso quiere decir que el trabajo que estoy haciendo es bueno.



P: ¿Qué cambió para que decidiera seguir en Leganés?



R: Seguramente mucha gente piensa que fue por un tema económico pero puedo asegurar que no. Hay muchos factores externos que hacen mucha mella en la toma de una decisión. Ya conocía el vestuario, la afición, el campo, estoy viviendo en mi casa, existen buenas conexiones para que la familia pueda estar cercana, la educación de mi hija... todo eso influye.



Además en lo deportivo el míster tiene mucho que ver en el proyecto de futuro, conocía al cuerpo técnico y a la mayor parte de los compañeros... para mí eso es muy importante para manejar el día a día.



P: Usted es uno de los jugadores que podían haberse marchado y han decidido continuar. Como Omeruo, Óscar Rodríguez o Braithwaite. ¿Era esencial conservar el bloque?



R: Era importante. Creo que se organizó un bloque bastante homogéneo en unas ideas y en un trabajo. Al principio fue duro pero luego dio esos resultados que se buscaban en el proceso. Incluso se mejoró lo anterior. En esa vía se sigue trabajando para que ese bloque persista y no toque límite.



P: Han arrancado la temporada con derrota ante el Osasuna y polémica por el VAR. ¿Cree que el árbitro principal debería consultarlo más?



R: Se entiende que desde la cabina están unos compañeros que son profesionales y se ayudan entre ellos. La toma de decisiones se realiza para ayudar y yo en ningún momento dudo de que sea para dificultar el arbitraje. Al revés. Pero no dejamos de ser personas, tomamos decisiones y como imperfectos que somos el error existe.



P: ¿Con qué se daría por satisfecho cuando acabe la temporada?



R: Con que el club quede en mejor posición que el año anterior. En ese sentido debemos trabajar y creo que es nuestro cometido, dejarlo situado en mejor posición que la temporada pasada.



Carlos Mateos Gil