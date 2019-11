Aguirre: "Ante el Barcelona competiremos, eso seguro"

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que su equipo competirá en el partido contra el Barcelona en Butarque al tiempo que mostró su aspiración de sumar un triunfo como ya lograran el pasado curso.



"No cambias todo, porque llegas último, aun ganando sigues ahí en descenso, empatando seguirías el último. Pero sí vendría como un incentivo. Le dije a mis jugadores que separaran el resultado final: juguemos al fútbol, que la gente que nos apoye se vaya feliz a casa, a dormir, a tomarse el aperitivo... lo que sea", dijo.



"Lo mínimo es darle a la gente que nos dejamos la piel. Que empatamos, que perdimos... lo que sea, pero me gusta eso. Tenemos una deuda con la gente. Competiremos, eso seguro. Ya ganamos el año pasado, ¿por qué no repetir?", añadió en la rueda de prensa previa.



Aguirre entiende que la motivación en un duelo así llega sola: "Si contra ellos no sales enchufado y motivado, te pintan la cara. Doy por hecho que hay una motivación natural. ¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra ellos mañana, por jugar contra Messi? No sé si un dedo, pero una uña sí (risas). Lo van a ver millones de personas y si ganamos, nos va a conocer la gente".



"Esa motivación la doy por sentada pero con eso no te alcanza. Ayuda mucho que el equipo salga con ganas de ganar el partido, con ganas de defender sus colores y su camiseta ante su gente. A partir de ahí hay que intentar jugar bien al fútbol, que a veces es con balón y a veces sin balón. Generalmente el Barcelona te quita la pelota y hay que saber jugar bien sin ella", agregó.



El mexicano destacó la importancia de cuidar los detalles y cree que deben hacer un partido 'perfecto': "Que nadie pierda el orden, que nadie se desenganche... todo eso que decimos los entrenadores. Pero ni aún así, nadie te garantiza que no te ganen porque tienen gente desequilibrante. Ya no solo Messi, sino cualquiera te puede hacer una virguería. Trataremos de competir. Eso está garantizado".



Del argentino destacó su peligro en el balón parado e hizo un llamamiento a que los suyos no hagan faltas innecesarias cerca de la frontal aunque asume que la posibilidad de que esto suceda es alta. Al margen del argentino, resaltó también a Luis Suárez.



"Es un goleador extraordinario. No descubro nada. Lleva varios años que es insustituible. El año pasado tuvieron ahí un recambio que no funcionó. Es valiosísimo. Sin menospreciar otros: Piqué, Lenglet, Busquets, Arthur, Griezmann, Fati, Dembélé... no terminas. Cualquiera te hace un traje. Pero Suárez destacaría, sin dudas", opinó.



Asimismo se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo durante el parón por los compromisos internacionales y afirmó que no cree que ese tiempo sin jugar afecte al rival: "Nunca es bueno enfrentarse al Barcelona".



"Si me pones un momento ideal los entrenadores dirían que al principio de LaLiga. En la jornada uno o en la dos todos estamos de pretemporada, ellos vienen de hacer pretemporada en otras partes, todos empezamos con cero puntos... Pero tampoco estoy para exigir nada", señaló.



Por otro lado confirmó que jugará con cinco defensas y habló acerca del hecho de que solo tres jugadores blanquiazules hayan anotado en liga: "Hay equipos que tienen más de diez chicos que marcaron. Se lo dije a los muchachos. Eso se corrige atreviéndose a tirar al arco. Si los tres que han marcado siguieran marcando, a mí no me importaba para nada".



"Pero sí es verdad que hay un déficit de gol a favor y también en contra. En esas estadísticas, podemos ponernos pesimistas, pero al final empezamos de cero y vamos paso a paso. Esperemos que en mayo no seamos los más goleados, ni los últimos, ni seamos los menos goleadores", completó.



Uno de los que ha visto portería es Youssef En-Nesyri, con el que aseguró que habla y 'le mete caña'. No ha transformado ningún tanto por contra Guido Carrillo: "Guido está con la moral a tope, con ganas de jugar un minuto o noventa si se los doy. Entrena como un león y tiene gol. El otro día jugó un rato y estuvo cerca en un cabezazo".



"Es un chico con gol, está claro eso. Es mi obligación darle ocasiones de gol, tratar de suministrarle balones. El técnico tiene que intentar mejorar en ese aspecto. O por lo menos hacer que le lleguen balones a ese tipo de jugadores", declaró.