Aguirre: "Estoy contento con el mercado de invierno".

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, aseguró sentirse satisfecho con los movimientos de su club en el mercado de invierno después de que este cerrara cuatro llegadas el día del cierre.

"Estoy contento. Al grupo también se le ve con ganas de competir internamente. Ahora es un problema para el entrenador elegir de los 17 que tengo, los mejores, se llamen cómo se llamen, sean quienes sean", declaró.

Aguirre analizó los fichajes: "Roger y Bryan son veloces. Saben jugar pegados a la raya. Son asistidores. Nos pueden venir bien. Guerrero es tremendamente competitivo, muy esforzado. Nos vendrá bien su casta y sus ganas de jugar. Amadou es un pivote distinto a lo que tenemos, de más músculo y zancada larga. La plantilla está completa".

"A partir de ahora vamos cada domingo a tener que elegir los mejores. Eso es lo que queremos todos. Tener 20-21 y elegir a los mejores ahora que además vienen semanas largas", añadió ante los medios.

Asimismo afirmó que no ha echado en falta ninguna incorporación y opinó que no se han visto atropellados por las circunstancias: "No se fichó por fichar. Los que vinieron estaban pensados y hablados. Hicimos listas de jugadores por puestos que necesitamos. El caso de Assalé y de Amadou, llevábamos 15-20 días rastreando el mercado".

"Lo de Bryan se precipita. No estaba en los planes. Pero con lo de En-Nesyri, se precipita. El club decide ejercer un derecho de tanteo sobre el chaval. Con Guerrero nos ahorramos el escauteo. Quizá la más precipitada es la de Bryan. Lo de En-Nesyri nos sorprendió y pretendió, dentro de esa sorpresa, tratar de llevar agua a su molino. Cosas que es a nivel económico y que no me corresponde", completó.

Ahora afrontan un duelo importante en casa contra la Real Sociedad: "Vienen haciendo bien las cosas. Es un equipo dinámico y ágil. Tiene una movilidad impresionante y atacan con mucha gente. Tenemos que estar alerta. Tienen una media muy joven. Dan gusto. Es un equipo que juega y deja jugar".

"El míster me encanta, porque es de la casa, siente los colores, con su modestia ha sabido colocarse en la elite. Cuando jugó contra nosotros, de haber ganado, habría sido líder. Está todo el año en puestos europeos. Es de aplaudir. Me encanta. Quiere mucho a su cantera, a sus entrenadores... será un bonito partido", manifestó.

En él no estará por sanción el portero Iván Cuéllar: "Es un jugador importante, sin duda. Es un chico que anima mucho, compite, exigente con el trabajo. Es una ausencia importante, pero yo aquí recurro siempre a los tópicos: nadie es imprescindible".

"Yo lo quiero mucho, él lo sabe, pero no está, está sancionado. Así que ya está. Juan merece una oportunidad. Lombo apenas tiene tiempo conmigo. Lo conozco menos, pero me quedo a verle. Pone entusiasmo. Pone amor por el escudo. Eso supera cualquier barrera. Luego te puedes equivocar, pero me da igual", expresó.

Por otro lado valoró el hecho de que el contrario llegue más descansado: "Pienso que sin haber intencionalidad, es cierto que no estamos siendo afortunados en los horarios. Pero bueno, no es una queja. Es una respuesta a tu pregunta. Ya está. Un día más o menos no nos afecta".

"Siempre lo he dicho, los pretextos son para los perdedores. Nadie se debe quejar. La situación no permite espacio para el lamento. Estamos vivos y peleando... Empezamos una segunda vuelta con cuatro caras nuevas que nos refrescan mucho. Nos da competencia interna que no teníamos. Eso eleva el nivel, seguro", comentó.