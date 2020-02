Braithwaite: "El entrenador que ha venido nos ha llevado a muy buen momento"

Martin Braithwaite, atacante danés del Leganés, valoró positivamente el trabajo que está realizando en el banquillo del equipo Javier Aguirre y consideró que deben intentar dar un paso adelante a domicilio.

"Tenemos que continuar. Tengo la sensación de que el entrenador que ha venido nos ha llevado a un muy buen momento y no podemos aceptar perder. Tenemos que atacar más, especialmente fuera de casa. Ese es el siguiente paso para ganar también partidos lejos de nuestro estadio", opinó.

Preguntado acerca de si supone un reto ser el hombre gol del equipo, señaló: "No, es mi trabajo. Un defensa tiene que defender y mi trabajo es marcar goles. Claro que llamo más la atención porque hago goles pero no se puede olvidar a toda la gente que trabaja muy duro por este equipo y me proporciona grandes pases para marcar".

Braithwaite realizó estas declaraciones tras recibir el premio al Jugador Cinco Estrellas de enero en el club blanquiazul que organiza Mahou con los votos de los aficionados: "Muchas gracias por el apoyo. Intento hacerlo lo mejor posible y por supuesto aprecio que la gente me haya votado. Ahora a trabajar por el equipo".