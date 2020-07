Zidane: "Debemos respetar el campeonato"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo buscará este domingo el undécimo triunfo consecutivo en Butarque, sin mirar la situación límite del Leganés y que su equipo ya se ha proclamado campeón de Liga, con la intención de "respetar el campeonato" y "terminar de la mejor manera".

"Falta un partido y debemos respetar el campeonato. Es el último y los demás equipos merecen respeto. Vamos a jugar el partido como siempre queremos e intentar hacerlo bien", aseguró Zidane en la rueda de prensa telemática ofrecida desde la Ciudad Real Madrid.



"No es demostrar nada, son las ganas de seguir ganando y haciendo lo que nos gusta bien, juntos, hasta el último momento. Podemos ganar el undécimo partido, hablé de once finales y queremos terminar de la mejor manera, ganando, que es lo que nos anima. Como tenemos un equipo con jugadores de mucha calidad la intención es seguir. La temporada no ha terminado", añadió dejando entrever rotaciones.



No desveló el técnico madridista si alineará a Karim Benzema para que opte a ganar el trofeo a máximo goleador de la Liga. "Claro que me gustaría por Karim pero no significa nada. Me hubiera gustado que lo ganase porque es un jugador que lo ha hecho bien y merece estar pichichi de la Liga. Se va a decidir al final del todo y mañana veremos como va a acabar", dijo sin despejar dudas.



Parece más clara su continuidad en el club la próxima temporada aunque Zidane no se ata y disfruta del día a día. "Estoy aquí pero nadie sabe lo que va a pasar, por eso no hablo del próximo año ni del siguiente". "Tengo un contrato, estoy a gusto, me gusta lo que hago pero no se sabe nunca lo que puede pasar en el fútbol. Por eso estoy tan tranquilo con mi situación, porque esto cambia de un día a otro. No sé lo que va a pasar en el futuro pero estoy disfrutando", agregó.

Hasta que no acabe la temporada Zidane sigue hermético con la confección de la plantilla para el próximo curso: "Hay competición y no vamos a hablar del próximo año sin que este esté terminado". Y extendió su línea de humildad en el éxito, sin atribuirse méritos y trasladándolos a los jugadores.

"Cada cosa que conseguimos es mérito del equipo y los jugadores que están en ese momento. No hay que despreciar esta Liga que ha sido muy complicada y difícil, hemos peleado hasta el final. Hay que disfrutarla. Soy como soy, no voy a sacar pecho porque no es mi forma de ser. Disfruté de jugador y ser entrenador me gusta. Soy una persona alegre cuando le pasan cosas buenas", explicó.

Preguntado por la Liga de Campeones y el nuevo objetivo, remontar al Manchester City el 7 de agosto, Zidane reconoció que dará unos días de descanso a sus futbolistas y que lo darán todo para dar la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.

"No van a ser dos semanas y media de descanso, vamos a tener algunos días pero no de vacaciones. Hay que descansar un poquito tras un tramo final que ha sido tremendo, pero nuestra mente está en el partido ante el City", destacó. "Es un partido complicado, la ida ya lo fue y así esperamos la vuelta. No va a cambiar nada en lo que queremos hacer, vamos a luchar, a pelear hasta el último segundo de este partido. Lo que pasará no se sabe", añadió.

Por último, mostró respeto por su máximo rival, un Barcelona al que no ve tan mal: "Cuando miras los partidos que ha hecho el Barcelona solo perdieron el último. Creo que de diez partidos ganaron siete ,pero nosotros hicimos un gran fin de temporada. No hay que despreciar lo que hizo el Barcelona".