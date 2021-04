Garitano: "Queremos quedar terceros, cuanto más arriba mejor"

Madrid, 23 abr (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, aseguró este viernes que el objetivo de su equipo no es ya solo meterse en los playoffs de ascenso, sino además intentar hacer como tercer clasificado.



"Lo importante es estar entre esos seis primeros. A partir de ahí, donde estemos le buscaremos el lado positivo. Nosotros queremos quedar terceros, cuanto más arriba mejor. Luego vendrá todo lo de que el tercero nunca sube, que es mejor ir de abajo a arriba... pero nosotros intentaremos estar muy arriba. Queremos jugar el playoff. Será un final de temporada complicado", dijo.



"Ya solo con tener la oportunidad de poder subir a Primera División, que a día de hoy estamos con esos puestos, ya tiene que ser una motivación increíble. Como técnico y como aficionados. Claro, cuando vienes de Primera te parece muy poco, pero si lo trasladas a hace seis años es la leche. Vamos a ver si somos capaces de conseguir eso que no será fácil", comentó.



Antes deberán medirse esta jornada al Alcorcón: "Tuvo un inicio que le costó. Cambió el entrenador pero ahora está en una buena dinámica tras dos triunfos. Está peleando por salirse de esos puestos de abajo. Le hace un equipo peligroso".



"Está bien trabajado. Anquela conoce mucho el fútbol y el Alcorcón. Tiene además algunas incorporaciones buenas. Están en buena dinámica. Eso le hace ser un equipo muy complicado para cualquier rival", añadió.



Preguntado sobre si en este tramo de curso son más difíciles los equipos de la zona alta o los de la baja, expresó: "A final de temporada es difícil contra cualquier equipo. Los que están abajo también pelean".



"Nosotros ya lo vivimos. Venían grandes equipos a Butarque y les ganábamos a casi todos. Esta gente compite muy bien. Ya lo vemos: Cartagena, Sabadell, Alcorcón... nadie regala nada. Y los que estamos algo mejor, pues porque queremos estar arriba. El final de temporada es muy complicado cada partido", manifestó.



Garitano habló sobre el hecho de que en este tramo decisivo del curso ya no se puedan aplazar encuentros debido al coronavirus: "Tocamos madera, hemos tenido pocos casos. Le damos importancia, comentamos todo, pero le puede pasar a cualquier equipo, jugador... está ahí aunque tomes precauciones. Mantenemos la línea que estamos teniendo".



Por otro lado consideró que al centrocampista Luis Perea, ex del Alcorcón, no debe pesarle lo pagado por él: "No creo que debería presionarle. No es algo que depende de él si un equipo paga 3, 5, 20, 37 millones... Eso será porque han visto algo en ese chico. Pero él tiene que mantener lo que ha sido, lo que ha hecho para llegar. Mantener esa línea. Seguir".



"Es un chico joven y predispuesto al trabajo. Con respecto a lo que haya pagado el Leganés, eso a él no le tiene que influir en nada, tiene que centrarse en las cosas sencillas. Tratar de manejarlo. Lo está haciendo. Yo estoy encantado con cómo le están saliendo las cosas, lo que está aportando al equipo", finalizó.