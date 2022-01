Nyom: "Me hubiera gustado seguir en el Leganés pero no pudo ser"

Nyom: "Me hubiera gustado seguir en la primera etapa, pero no pudo ser"

Allan Nyom, lateral camerunés que vivirá su segunda etapa en el Leganés, reconoció que le hubiera gustado seguir en el club al finalizar la primera y se mostró satisfecho por volver.

"Me hubiera gustado haber seguido pero no pudo ser. Ahora estoy contento de estar de vuelta. Voy a dejar todo en el campo para devolver la confianza que me han transmitido", comentó durante su presentación.

Nyom vuelve envuelto en la polémica después de celebrar un gol en Butarque con la camiseta del Getafe: "He pedido perdón a la gente que se haya podido sentir ofendida y estoy aquí para ayudar y para darlo todo en el campo".

"La Segunda es muy complicada, hay muy buenos equipos. Se compite mucho. Llevo muchos años sin jugar en Segunda pero estoy preparado para ello, estoy dispuesto a ayudar con lo que sea. Sé que estaré bien", comentó.