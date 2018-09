Marcelino: Estamos arreglados si hablamos de una final en la tercera jornada

Valencia, 31 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este viernes que la derrota del pasado fin de semana ante el Espanyol no ha hecho dudar a sus jugadores y apuntó que el derbi del próximo domingo ante el Valencia no puede ser "una final" al tratarse de la tercera jornada de LaLiga, aunque una derrota le dejaría en "una situación incomoda y no prevista".

"Siempre hay necesidad de ganar, pero estamos arreglados si hablamos de una final en la tercera. Nosotros vamos a intentar ganar. Venimos de jugar una segunda parte ante el Espanyol muy mejorable y queremos ganar este partido porque sería la tercera jornada sin hacerlo y no sería una situación cómoda ni prevista. En ningún caso nos hace dudar de lo que somos", dijo Marcelino.

En la rueda de prensa conjunta celebrada con el técnico del Levante, Paco López, el técnico asturiano recordó el "buen comportamiento de las aficiones" en los derbis del curso anterior y agradeció al dueño del Valencia, Peter Lim, el esfuerzo realizado en el mercado de fichajes que se cierra este viernes, del que adelantó que el único movimiento previsto es la salida de Nacho Gil.

"Tenemos una gran plantilla, sería mentir decir lo contrario. Entre todos hemos hecho un grandísimo trabajo, hemos cumplido las expectativas por encima de lo previsto y dar las gracias a Peter Lim por el esfuerzo con Guedes", afirmó.

El entrenador del Valencia también adelantó que hasta el sábado no decidirá si incluye en la convocatoria a Gonçalo Guedes. "No sería tanta sorpresa, tendremos que valorar si está en condiciones. Está muy corto de preparación. Mañana tenemos el ultimo entrenamiento y tomaremos una decisión definitiva", explicó.

Además, Marcelino, que dijo que se alegran mucho por Gayà y Rodrigo porque es un motivo de "satisfacción" que hayan sido convocados por la selección española, también explicó que es habitual que hable con los jugadores en el periodo de fichajes para intentar convencerles.

"Me parece que es habitual que el entrenador hable con el futbolista pero no creo que sea determinante para que venga. El Valencia es suficientemente atractivo para que venga a jugar aquí. Estar en Champions es un incentivo claro para el jugador, la ciudad, todo lo que tiene el Valencia es motivante para aceptar pertenecer al club", agregó.

El técnico asturiano describió a su rival del domingo como un equipo que "ataca bien" por lo que apuntó que tanto en sus ataques como contragolpes deberán de ser "muy cuidadosos" además de confesar que ve en su rival un equipo parecido al suyo.

"Veo bastante similitud, nos ubicamos en el campo de una forma muy similar. Tenemos conceptos similares, y aunque es lógico que los matices de los jugadores otorgan diferencias pero veo bastante similitud", afirmó.

"Desde que Paco está los resultados hablan de un equipo excelente y para nosotros será muy difícil porque a esto hay que unir que es un derbi y por ser en su campo es el partido más importante de la temporada", añadió.

Marcelino se refirió al grupo de la primera fase de la Liga de Campeones, con Juventus, Manchester United y el Young Boys. "A ellos también les incomodó. Y eso es lo que vamos a intentar. Tenemos la ilusión de competir y pasar. No sabemos qué va a suceder pero vamos con todas las ganas y es obvio que no tenemos la experiencia internacional pero creo que podemos competir de tú a tú", finalizó.