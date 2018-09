Paco López y Marcelino preferirían otro horario pero acatan la decisión

Valencia, 31 ago (EFE).- El entrenador del Levante y del Valencia, Paco López y Marcelino García Toral, respectivamente, aseguraron este viernes que preferirían jugar a una hora distinta a las 12.00 horas del domingo el derbi de la ciudad si bien coincidieron en que no tienen poder de decisión y deben acatarlo.

Así se han pronunciado los dos entrenadores en la rueda conjunta celebrada en el estadio Ciutat de València, que será escenario del derbi valenciano correspondiente a la segunda jornada del campeonato de Liga.

"Si nos hubiesen preguntado, hubiésemos elegido otro horario por el bien del espectáculo. Hay que aceptarlo y dar el máximo, que el futbolista se esfuerce y que la afición salga contenta y disfrute", dijo Paco López al respecto.

"Aceptamos los horarios que nos ponen, no somos quién para modificarlos, aunque no compartimos. Todos veis el calor que hace fuera, no solo para el esfuerzo físico sino para estar en el propio campo. Se podía haber evitado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Los aficionados no lo van a pasar nada bien por el calor", comentó Marcelino.

En los últimos días tanto desde la afición del Levante como de la del Valencia se ha criticado la hora del partido por la posibilidad de que la temperatura, según apuntan las previsiones meteorológicas, ronde los 30 grados e incluso la sensación térmica supere los 35.

Esta situación ha motivado que incluso la Generalitat se haya puesto en contacto con la LFP para solicitar un cambio de horario ante las consecuencias que a su juicio puede tener la disputa del partido a la hora que se ha fijado.