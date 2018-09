Mayoral: "Tenía Sevilla, Alavés y Levante, y al final te tienes que decidir por uno"

Borja Mayoral aseguró este jueves que la decisión tomada era quedarse en el Real Madrid pero que la llegada de Mariano al club madridista precipitó un cambio de opinión y que entre las ofertas del Levante, Sevilla y Alavés se decidió por el equipo valenciano.

Mayoral explicó que se comprometió con el club valenciano porque le convencieron tanto el presidente Quico Catalán como el entrenador Paco López.

El futbolista madrileño fue presentado este jueves ya que llegó al Levante el 31 de agosto pero tras estar entre los convocados para el partido ante el Valencia, se marchó con la selección española sub 21.

"Creo que estaría en el Madrid si no hubiera llegado Mariano. Hablé con Julen Lopetegui y me dijo que quería que me quedase y que tendría oportunidades. Todo indicaba que me iba a quedar, pero hasta el 31 de agosto todo es posible y luego pasó lo que pasó por lo que ahora estoy centrado en el Levante", dijo Mayoral en rueda de prensa.

"Desde que empecé la pretemporada me quería ir cedido, pero todo indicaba que me iba a quedar. Quería triunfar en el Real Madrid pero las cosas pasan así y hay que adaptarse y ahora mismo estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar", agregó.

Además, Mayoral también se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. "Nos pilló a todos un poco despistados porque no sabíamos que se iba a marchar. Conozco a Cristiano y le deseo lo mejor en su nueva etapa", manifestó.

El nuevo delantero del Levante desveló las distintas ofertas que ha tenido durante el verano y confesó que ha mantenido el contacto tanto con Paco López, como con José Luis Morales y con Quico Catalán, quien le convenció con su insistencia.

"Estoy aquí porque quiero estar. Me llamó Paco López y también me escribió Morales. Tenía Sevilla, Alavés y Levante y al final te tienes que decidir por uno, y el Levante empezó bien, vi la plantilla, que jugaban con dos delanteros y, además, me habían hablado muy bien del club", continuó. Según explicó Joaquín Caparrós en ESTADIO, no obstante, Mayoral no llegó a Nervión porque Florentino se negaba a proporcionarle una opción de compra.

"Ellos fueron claros conmigo y me dijeron: 'nosotros vamos a guardar una ficha para ti, si no vienes tú, no va a ser para nadie' y me convenció bastante", afirmó.

El delantero del Levante no quiso marcarse una cifra de goles y comentó que está en València "como un jugador más" y añadió que "desde el trabajo y la humildad" desea ganarse un sitio en el once inicial.

"El objetivo del grupo es llegar a los 42 puntos lo antes posible y luego ver cómo va todo y creer que podemos hacer algo grande. Quiero ser mejor jugador que ahora y no me marco cifra de goles. Ojalá que pueda marcar muchos goles para ayudar al Levante", concluyó.

El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', explicó que la llegada de Mayoral era fundamental para el equipo. "Íbamos a esperarle hasta el final. Tiene unas cualidades innatas. Este año va a mejorar porque cada vez va a ser mejor futbolista. Será el futuro delantero de la selección española y del Real Madrid. Vamos a intentar aprovecharlo", indicó.