Coke: Lo que representa el Rayo en Vallecas es difícil de encontrar en otros sitios

Madrid, 2 oct (EFE).- Coke Andujar, actual jugador del Levante, militó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y jugó seis años en el primer equipo y asegura que "lo que representa" el club para Vallecas "es difícil de encontrar en otros sitios".

"Gran parte de mi personalidad, de la forma de jugar al fútbol y relacionarme con mis compañeros es gracias a Vallecas. Es especial y lo que representa el Rayo es difícil de encontrar en otros sitios", dijo en una entrevista en 'The Tactical Room'.

Ahora, tras pasar por el Sevilla y el Schalke 04, vive una nueva etapa en el Levante donde, a pesar de llevar solo diez meses en el equipo ya es uno de los capitanes.

"No he pensado en si soy un líder o no. Es verdad que yo en el vestuario siento que escuchan mis palabras, pero como las de otros compañeros. Por suerte, este es un vestuario en el que se afrontan las cosas cuando hay problemas", declaró.